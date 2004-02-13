عوارض خدمات شهرداري به مردم روز آمد شد

دكتر نسرين سلطانخواه حقيقي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : نگاه كلي شوراي اسلامي شهر تهران به مقوله عوارض شهري ، روز آمد كردن و تبديل آنها به در آمد هاي پايدار و منطقي است .

وي ادامه داد : بسياري از عوارض خدمات شهري شهرداري تهران در طول سالهاي گذشته وصول نمي شد يا ميزان آنها با هزينه هاي مترتب خدمات ارائه شده از سوي شهرداري متناسب نبود به همين علت بازنگري در ميزان اين عوارض و اعمال تعييرات در آنها ضروري بود .

وي اضافه كرد : عوارض برخي از خدمات شهري با نرخ مشخص در سالهاي گذشته تعيين شده و براي مدتهاي طولاني به همان صورت باقي مانده بود و با توجه به اندك بودن نرخ آن به طور كلي وصول نمي شود اما نرخ عوارض خدمات شهري برخي ديگر از خدمات به صورت درصدي تعيين شده بود كه تقريبا بيشتر اين نوع عوارض به همان ميزان تعيين شده قبلي به تصويب رسيد .

عضو كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت : تعداد ديگري از خدمات شهري نيزهستند كه بر اساس قانون عوارض به آنها تعلق مي گيرد اما در طول سالهاي گذشته مغفول مانده و به كلي فراموش شده بود كه بر اساس مصوبه جديد شوراي شهر، وصول اين عوارض نيز در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت .

دكتر سلطانخواه گفت : عوارضي مانند نقل وانتقال خودروها ، عوارض استفاده از موتوسيكلت در شهر يا حضور دفاتر شركتهايي كه محدوده فعاليت آنها در خارج از تهران است از جمله مواردي است كه در گذشته مشمول عوارض شهري نمي شد اما خسارتهاي ناشي از آنها بر فضاي شهري تصويب و دريافت عوارض از آنها ضروري بود .

گفتني است هفته گذشته شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب تعدادي لايحه پيشنهادي از سوي شهرداري مبني بر تغيير ميزان عوارض شهري، يا افزايش برخي از آنها تعرفه جديد عوارض شهري را در مورد خدمات سينماها ، سالنهاي نمايش و تئاتر ، اماكن تفريحي ، ساختمانهاي نيمه كاره رها شده و عوارض انواع گوشت مصرفي ؛ ايمني ساختمانها ،عوارض خدمات به تالارها و باشگاههاي پذيرايي ، عوارض خدمات شهرداري به تاكسيراني و نيز عوارض صدور گذرنامه ، نقل و انتقال خودرو ، استفاده از موتوسيكلت و افزايش عوارض نوسازي دفاتر شركتهاي غير ضرور ازتهران را تا 35 برابر به منظور خروج و انتقال آنها از شهر تهران تصويب كرد .