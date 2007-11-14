به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام بهمن شریف زاده، دبیر علمی کنگره نکوداشت آیت الله محمدعلی شاه آبادی صبح امروز در مراسم افتتاحیه این کنگره طی سخنانی اظهار داشت: عظمت شهود و علم وجودی آیت الله شاه آبادی هنوز ناشناخته است و با همه تلاشها مطالب تازه و جالبی در زندگی ایشان وجود داشت که باید پژوهشگران دینی برای معرفی شخصیت آیت الله شاه آبادی تلاش کنند.

وی تبیین معنویت و عرفان دینی سازگار با موازین الهی را از اهداف طراحی این کنگره عنوان کرد و گفت: معنویت خواهش جدی بشر در عرصه جهان کنونی است تا آنجا که شاید بتوان عصر حاضر را عصر معنویت برشمرد.

حجت الاسلام شریف زاده افزود: امروز بشر محروم مانده از معنا و معنویت پس از سالها تنفس در فضای مادیت نگاهی شایان توجه به بعد معنوی خود انداخته است که عواملی باعث شده است این گرایش به بیراهه سوق پیدا کند که از جمله آن می توان به پیدایش فرقه هایی که آموزه های خود را بر پایه اومانیسم و انسان گرایی نهاده اند، اشاره کرد که حکایت از این واقعیت ناصواب است.

وی با اشاره به انتشار کتب برخی فرق ناصواب و غیردینی با تیراژ بالا در جامعه کنونی برای انحراف بشر از معنا و معنویت اظهار داشت: جهان اسلام به ویژه کشور ما از آسیب های پیدایش فرق ناصواب بی نصیب نمانده است از آن جمله می توان به انتشار کتب برخی فرق با تیراژ بالا اشاره کرد.

حجت الاسلام شریف زاده به تشریح اهداف برگزاری این کنگره پرداخت و گفت: کنگره بزرگداشت آیت الله شاه آبادی درصدد تدارک پاسخی مناسب برای جامعه معنوی ایران و ایجاد سدی محکم در برابر نفوذ و توسعه فرقه های نوظهور است.

دبیر علمی کنگره آیت الله شاه آبادی تصریح کرد: تبیین معنویت و عرفان دینی سازگار با موازین الهی از دیگر اهداف طراحی کنگره ای به مناسبت بزرگداشت آیت الله شاه آبادی و روز جهانی فلسفه است.

وی برنامه های کنگره آیت الله شاه آبادی را به پنج فصل تقسیم کرد و گفت: 25 مقاله در چهار موضوع اخلاق و عرفان، فلسفه، سیاست و فقه فصل نخست برنامه های این کنگره را تشکیل می دهد. تألیف، تصحیح، ترجمه نزدیک به 9 کتاب و رساله و عرضه آن در نمایشگاهی همزمان با برگزاری کنگره، مصاحبه با شاگردان، فرزندان و صاحبان فکر، ارایه مقالات برتر و برگزیده و سخنرانی صاحب نظران و طراحی و افتتاح سایت آیت الله شاه آبادی به همت بنیاد علوم و معارف اسلامی از دیگر فصلهای برنامه کنگره آیت الله شاه آبادی است.