محمود یاوری درگفتگو با خبرنگارمهر، درمورد عملکرد تیم فوتبال سپاهان ایران دردیدارنهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق افزود: شاگردان بوناچیچ دراین دیدار بسیارهماهنگ و با روحیه بازی کردند و اگر بدشانسی و مصدومیت عمادرضا رخ نمی داد، چه بسا عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود می کردند.

وی ادامه داد: این شکست چیزی از ارزشهای بازیکنان و مربی فهیم تیم فوتبال سپاهان کم نخواهد کرد. جای خوشبختی است که سپاهان توانست در این دیدارحساس و مهم، بازی بسیار زیبایی را از خود به نمایش بگذارد.

سرمربی تیم فوتبال برق شیرازهمچنین تاکید کرد: مطمئنا تیم سپاهان در رقابت های جام باشگاههای جهان هم می تواند با افتخار به میدان رفته و اقتدار فوتبال ایران را به نمایش بگذارد.