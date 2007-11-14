کاهش 25درصدی مصرف بنزین با معاینه فنی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکباتانی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات حمل ونقل شهری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: معاینه فنی و تنظیم موتور خودرو باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش کارآیی خودرو می شود و تنظیم موتور خودرو با توجه به حجم سیلندر چه در خودروهای کاربراتوری و چه در خودروهای انژکتوری مصرف بنزین را کاهش می دهد.

وی افزود: متاسفانه شهروندان آن طور که باید و شاید از مزایای معاینه فنی خودروها آگاه نیستند که این امر سبب شده میزان مراجعه خودورها به مراکز معاینه فنی در حد قابل قبولی نباشد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها در پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات و حمل ونقل شهری شرکت کرده است تا بتواند بازدید کنندگان عام را از مزایایی معاینه فنی خودروها آگاه سازد و از سوی دیگربا در اختیار گذاشتن اطلاعات فنی و تخصصی و آمارهای بدست آمده، ضمن برقراری تعامل بهتر با بازدید کننده های خاص ، اهداف معاینه فنی خودروها را به به شکل مطلوب مطرح کند .

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها تاکید کرد: شرکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات و حمل ونقل شهری همچنین می تواند زمینه ساز تعامل و مشارکت بیشتر و بهتر بخش خصوصی نیز محسوب شود.

شایان ذکر است پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات و حمل ونقل شهری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران از 22 تا 25 آبان ماه و به منظور معرفی توانمندی‌های بخش حمل و نقل و همچنین ساماندهی مدیریت شهری برگزار می‌شود.