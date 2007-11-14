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۲۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۴۰

کاهش 25درصدی مصرف بنزین با معاینه فنی خودرو

کاهش 25درصدی مصرف بنزین با معاینه فنی خودرو

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها اعلام کرد: به وسیله معاینه فنی و رفع عیوب خودروها 18 تا 25 درصد در مصرف سوخت صرفه جویی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکباتانی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات حمل ونقل شهری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: معاینه فنی و تنظیم موتور خودرو باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش کارآیی خودرو می شود و تنظیم موتور خودرو با توجه به حجم سیلندر چه در خودروهای کاربراتوری و چه در خودروهای انژکتوری مصرف بنزین را کاهش می دهد.

وی افزود: متاسفانه شهروندان آن طور که باید و شاید از مزایای معاینه فنی خودروها آگاه نیستند که این امر سبب شده میزان مراجعه خودورها به مراکز معاینه فنی در حد قابل قبولی نباشد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها در پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات و حمل ونقل شهری شرکت کرده است تا بتواند بازدید کنندگان عام را از مزایایی معاینه فنی خودروها آگاه سازد و از سوی دیگربا در اختیار گذاشتن اطلاعات فنی و تخصصی و آمارهای بدست آمده، ضمن برقراری تعامل بهتر با بازدید کننده های خاص ، اهداف معاینه فنی خودروها را به به شکل مطلوب مطرح کند .

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها تاکید کرد: شرکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات و حمل ونقل شهری همچنین می تواند زمینه ساز تعامل و مشارکت بیشتر و بهتر بخش خصوصی نیز محسوب شود.

شایان ذکر است پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات و حمل ونقل شهری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران از 22 تا 25 آبان ماه و به منظور معرفی توانمندی‌های بخش حمل و نقل و همچنین ساماندهی مدیریت شهری برگزار می‌شود.

کد مطلب 586542

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