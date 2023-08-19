انقلاب اسلامی مملو از حماسه آفرینی مردم و جوانان غیرتمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا عسگری شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای شاهچراغ در مسجد امام المهدی (عج) اظهار داشت: در سایه ایثارگریها و مجاهدتهای رزمندگان اسلام در عرصههای مختلف امروز ایران اسلامی در اوج آرامش و امنیت است و علیرغم توطئههای پیچیده دشمن در فضای مجازی و راه انداختن جنگ شناختی علیه ملت کشور در حال حرکت به سمت پیشرفت است.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی افزود: دین اسلام با همراهی مردم و با هدایتهای پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) شکل گرفت و در طول تاریخ هرکجا که مردم با حکومت همراه بودند شاهد پیشرفت و حرکت بوده ایم و هرکجا شاهد عدم همراهی و حضور مردم در صحنه بودیم دچار عقب ماندگی شده ایم.
وی ادامه داد: حادثه عاشورا به ما درس تبعیت از ولایت، وحدت و همراهی مردم با ولی جامعه میدهد و عاشورا درس میدهد اگر جامعه دچار بی بصیرتی شود و مردم از آگاهی کامل برخوردار نباشند دچار خسران خواهیم شد و لذا عزت و پیشرفت جامعه در گرو تبعیت از ولایت است.
دشمن به دنبال جدایی مردم از نظام اسلامی است
سردار عسگری اضافه کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی نقش مردم در پیشرفتها و خلق دستاوردهای عظیم بسیار پر رنگ بوده و دشمن به این نقش مهم پی برده و لذا جدا کردم مردم از نظام اسلامی را در دستور کار خود گذاشته است.
وی تاکید کرد: در گفتمان امامین انقلاب اسلامی مردم جایگاه ویژه از دارند و لذا باید نقش مردم در جامعه روز به روز تقویت شود و هرکجا به مردم بها داده شده و آنها وارد میدان شده اند بزرگترین پیشرفتها به دست آمده است.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی افزود: امروز بخشی از تلاش دشمن در جنگ شناختی ترویج بی بند و باری، انحراف افکار و گروگان گیری ذهن جوانان است و با ترویج مصرف گرایی و مادی گرایی نا امیدی را به جامعه تزریق میکند تا بتواند بین مردم و نظام اسلامی فاصله بیندازد و لذا باید هوشیار بود و آگاهانه عمل کرد.
وی ادامه داد: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب همواره با هوشیاری و بصیرت در میدانهای مختلف نقش آفرینی مؤثر داشته و توطئهها و راهبردهای دشمن در عرصههای مختلف نتوانسته حرکت شتابنده ملت به سمت اهداف و آرمانهای انقلاب را متوقف کند.
سردار عسگری با بیان اینکه انقلاب اسلامی مملو از حماسههای جوانان غیرتمند است، گفت: مردم در طول انقلاب حماسههای بزرگ خلق کرده اند و امروز مردم الگوی سایر کشورها و منطقه تبدیل شده اند.
وی افزود: سهم مردم در پیشرفتها و دستاوردهای عظیم کشور در حوزههای مختلف بسیار زیاد است و امروز دشمن از حضور مردم عصبانی شده و دنبال انتقام گیری است تا بتواند مردم را از نظام اسلامی جدا کند.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی ادامه داد: ضربه شصتهایی که دشمنان در عرصههای مختلف از انقلاب اسلامی خورده است موجب شده تمام قد علیه ملت ایران به میدان بیاید و فتح الفتوح انقلاب اسلامی جوانانی هستند که از عرصههای دفاعی تا علمی و فرهنگی نقش آفرینی میکنند و افتخار میآفرینند.
وی تاکید کرد: علیرغم همه توطئهها و دشمنیها انقلاب اسلامی در اوج اقتدار و پیشرفت است و به عنوان بازیگر فعال و اثرگذار در شکل گیری نظم نوین جهانی نقش آفرینی میکند.
سردار عسگری با اشاره به اینکه دشمن در فضای مجازی به دنبال القای نا امیدی از طریق دروغ و عملیات روانی است، افزود: راهکار خنثی سازی توطئههای دشمن جهاد امید آفرینی و جهاد تبیین است و لذا باید هوشیار بود و در برابر دشمنان فعالانه عمل کرد.
وی بیان کرد: نادیده گرفتن پیشرفتها و حماسههای انقلاب اسلامی از اهداف دشمنان درجنگ شناختی است و امروز به تعبیر مقام معظم رهبری نزدیک قله هستیم و نباید نا امید شویم.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی اضافه کرد: به فضل الهی آینده درخشان انقلاب اسلامی به وضوح قابل نمایش است و البته مسئولین باید در کنار مردم برای رفع مشکلات جامعه تلاش کنند و روحیه جهادی و اراده انقلابی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شهید مصطفی صدر زاده در مساجد رشد و تربیت کرد و در عرصه دفاع از حرم خوش درخشید، گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی از این جوانان در کشور بسیار داریم که آماده افتخار آفرینی هستند.
حادثه تروریستی شیراز نشان از عجز دشمنان است
سردار عسگری با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در حرم حضرت شاهچراغ (ع)، گفت: حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) نشان از عجز و ناتوانایی دشمن در برابر انقلاب اسلامی است و اینگونه توطئهها ذرهای از اراده انقلابی ملت نمی کاهد و عزم ملت را برای حرکت و رسیدن به قله دوچندان خواهد کرد.
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