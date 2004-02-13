انتخابات تنها گزينه ملت عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر، شيخ مهدي كربلايي نماينده آيت الله سيستاني تاكيد كرد ملت عراق هرگز از حق خود مبني بر لزوم برگزاري انتخابات فراگير دست برنخواهند داشت.

وي با اشاره به انفجارهاي مكرر در بغداد، آن را اقداماتي عمدي با هدف غيرممكن نشان دادن برگزاري انتخابات فراگير درعراق اعلام كرد.

كربلايي به روزنامه الايام گفت: نبايد به اين انفجارها توجه كرد زيرا ملت عراق در تمام استان ها براي انتخابات تلاش مي كند و ما در حقيقت شك و ترديد هاي زيادي به جريان هايي كه پشت اين انفجارها هستند، داريم. به هرحال اين جريانات خواهان انزواي ملت عراق و محروم كردن آنها از حقوقشان هستند.

نماينده آيت الله سيستاني برخي شبكه هاي خبري عربي را به پخش عمدي اقدامات جنايتكارانه با هدف تبليغ عليه خواسته هاي ملت عراق مبني بر برگزاري انتخابات فراگير متهم كرد.

وي گفت: قلم هاي مسموم و آلوده و ماهواره هايي كه اقدامات جنايتكارانه را ترويج و تبليغ مي كنند در سايه استراتژي القاي ناممكن بودن برگزاري انتخابات حركت مي كنند، اما من به آنها مي گويم كه تمام تيرهاي شما به سنگ خورده و تلاش هاي شما شكست خورده است، زيرا ملت عراق پشت سر مرجعيت خود ايستاده و از خواسته وي كه خواسته خودشان هم هست، حمايت خواهد كرد.

نماينده آيت الله سيستاني بار ديگر تاكيد كرد كه ملت عراق هيچ گزينه اي به جز گزينه انتخابات ندارند.

به نوشته الايام، برخي گزارش هاي حاكي است كه نيروهاي سازمان بدر از شبكه هاي خبري الجزيره و العربيه كه در روزهاي اخير سعي در مخدوش كردن وجهه مرجعيت ديني در نجف اشرف و به ويژه آيت الله سيستاني و آيت الله حكيم از مراجع بزرگ عراق داشته اند، تحقيق خواهند كرد.

برخي اخبار حاكي است كه دفاتر الجزيره و العربيه از بغداد به مكان نامعلومي منتقل شده اند.

برخي منابع در بصره نيز از تصميم اقشار مختلف مردم اين شهر براي برگزاري تظاهرات بزرگ براي بيرون راندن شبكه هاي الجزيره و العربيه از عراق خبر دادند.

در سطح شهر بصره پارچه نوشته هايي با مضمون "مرگ بر الجزيره و العربيه" و "مرگ بر شبكه هاي نفاق " نصب شده است.