كمك 10 ميليون ريالي تكواندوكاران كره اي به حادثه بم

به گزارش خبرنگار "مهر" در جريان برگزاري اين مسابقات كه يكشنبه گذشته در سئول برگزار شد حاضرين در سالن از تماشاگر گرفته تا داور ومبارز مبالغي را به حادثه ديدگان بم كمك كردند كه درنهايت مبلغ يك ميليون تومان جمع آوري شد.
اين مبلغ در اختيار يوسف كرمي قهرمان ايراني اين مسابقات قرار گرفت تا به ايران انتقال يافته و از طريق مراجع قانوني هزينه شود.
در جريان برگزاري رقابت هاي سنگين وزن تكواندو در كره جنوبي مبلغ 10 ميليون ريال براي كمك به حادثه ديدگان بم اختصاص يافت.
به گزارش خبرنگار "مهر" در جريان برگزاري اين مسابقات كه يكشنبه گذشته در سئول برگزار شد حاضرين در سالن از تماشاگر گرفته تا داور ومبارز مبالغي را به حادثه ديدگان بم كمك كردند كه درنهايت مبلغ يك ميليون تومان جمع آوري شد.
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