كمك 10 ميليون ريالي تكواندوكاران كره اي به حادثه بم

به گزارش خبرنگار "مهر" در جريان برگزاري اين مسابقات كه يكشنبه گذشته در سئول برگزار شد حاضرين در سالن از تماشاگر گرفته تا داور ومبارز مبالغي را به حادثه ديدگان بم كمك كردند كه درنهايت مبلغ يك ميليون تومان جمع آوري شد.

اين مبلغ در اختيار يوسف كرمي قهرمان ايراني اين مسابقات قرار گرفت تا به ايران انتقال يافته و از طريق مراجع قانوني هزينه شود.