نحوه داوري رقابتهاي آسيايي ضعيف بود

غلامرضا دباغيان مدير تيم هاي ملي كاراته با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت: سيستم قضاوت داوران در آسيا متفاوت است و باعث مي شود كه ژاپن قهرمان شود. بسياري از كشورهاي آسيايي خود را وامدار ژاپن مي دانند و به نفع آنها راي مي دهند. البته من معتقدم اگر اين سيستم خوب بود ژاپن در جهان مي توانست موفق باشد.

دباغيان با بيان اينكه در آسيا فقط ژاپن و ايران هستند كه مدال ها را تقسيم مي كنند افزود: ساير كشورها تقريبا حرفي براي گفتن ندارند و اگر قضاوت به همان شكل مسابقات جهاني انجام مي شد ما مي توانستيم مدال هاي بيشتري كسب كنيم .

سرمربي تيم ملي كاراته در مورد اينكه عملكرد برخي نفرات تيم ضعيف بود خاطرنشان كرد: ما بايد ببينيم چه انتظاراتي از اين نفرات داريم. در تايوان داوري خيلي بد بود . مثلا در فينال جاسم ويشگاهي بايد طلا مي گرفت ولي حق او را ضايع كردند. در كاتاي تيمي هم مقابل ميانمار حق بچه هاي ما را ضايع شد.

دباغيان در جواب اين سوال كه الهامي و عموزاده بايد نتيجه بهتري كسب مي كردند تصريح كرد : الهامي حداقل بايد فيناليست مي شد اما با يك اشتباه همه چيز از دست داد ولي در كوميته تيمي خوب بود و حتي ژاپن را هم شكست داد ضمن اينكه عموزاده هم خوب كار كرد و اگر قضاوت داوران خوب بود حتما طلا مي گرفت. من قصد ندارم همه چيز را به گردن داوري بياندازم ولي اين مسائل هميشه اتفاق مي افتد.

دباغيان در پايان پيرامون اينكه آيا از عملكرد تيم ملي رضايت دارد يا خير، گفت: ما در هيچ زمان نمي توانيم قهرمان آسيا شويم چرا كه تيم بانوان نداريم و ژاپن تعدادي از مدالهاي خود را در اين قسمت كسب مي كند. اما در كل بايد بگويم نتايج تايوان انتظارات ما را برآورده نكرد ولي كسب همين تعداد مدال يعني 3 طلا ، 2 نقره و 4 برنز در كوميته آمار خوبي است كه ژاپن هم نتوانست به آن دست يپيدا كند مضاف بر اينكه ما نسبت به دوره قبل 2 پله صعود كرديم.