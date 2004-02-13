رئيس جمهور سابق چچن در جريان انفجاري در دوحه به شدت زخمي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره، سليم خان ياندربايف بر اثر انفجار اتومبيل حامل وي، به شدت مجروح شد.
منابع بيمارستاني در دوحه اعلام كردند كه ياندربايف درحال حاضر در بيمارستان بستري است و وضع جسماني وي نيز وخيم است.
دو تن از همراهان وي در اين انفجار كشته شدند.
الجزيره به جزييات بيشتري از اين حادثه اشاره نكرده است. روسيه پيش از اين از قطر خواسته بود ياندربايف را به اين كشور تحويل دهد.
رئيس جمهور سابق چچن بر اثر وقوع انفجاري در دوحه قطر به شدت زخمي و روانه بيمارستان شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره، سليم خان ياندربايف بر اثر انفجار اتومبيل حامل وي، به شدت مجروح شد.
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