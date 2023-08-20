باند سارقان موتورسیکلت در میبد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فروزانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی شکایت شهروندان در زمینه سرقت موتورسیکلت آنها به صورت شبانه از معابر و میادین شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ مدرس این شهرستان قرار گرفت.

فروزانی افزود: مأموران با بررسی مستندات و شواهد موجود همچنین رصد دوربین‌های مدار بسته به یک دستگاه موتورسیکلت و یک نفر مظنون شدند که پس از استعلام از بانک اطلاعاتی، دستگیری وی در دستور کار ماموران تجسس و یگان امداد قرار گرفت.

جانشین انتظامی شهرستان میبد عنوان کرد: مأموران پس از اخذ دستور قضائی، فرد موردنظر را در اقدامات فنی و پلیسی مورد تعقیب و مراقبت قرار داده و نامبرده را به همراه چهار نفر دیگر در مخفیگاهشان دستگیر کردند که متهمان لب به اعتراف گشودند.

وی ادامه داد: از مخفیگاه سارقان چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی، مقادیری اموال سرقتی مربوط به منازل نیمه ساز کشف شد.

فروزانی با اشاره به تحویل متهمان به ندامتگاه عنوان کرد: صاحبان اموال کشف شناسایی شده و فرایند تحویل اموال به مالباختگان در حال انجام است.