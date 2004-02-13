كاش يك مربي در كنار من بود

يوسف كرمي قهرمان رقابت هاي سنگين وزنهاي جهان با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت : اين مسابقات به صورت آزاد بود و وسايل محافظ در اختيار نداشتيم و لباس ها نيز با تكواندو متفاوت بود ضمن اينكه امتيازات در پايان راند سوم اعلام مي شد.

كرمي در مورد اينكه چه كساني در اين مسابقات شركت داشتند خاطرنشان كرد : جمعي از بهترين تكواندو كاران جهان مثل استرادا، كن هوستر ، ماركو، فيصل و استيورد در اين مسابقات حاضر بودند..

قهرمان سال 2003 جهان با بيان اينكه از چگونگي مسابقات هيچگونه اطلاعي نداشتيم ادامه داد: يك روز قبل از مسابقات در يك جلسه توجيهي نحوه برگزاري رقابتها را توضيح دادند ضمن اينكه مسابقات خيلي جذاب و ديدني بود .

وي در مورد مربيگري كانگ گفت: تمام كارهاي مرا" كانگ" انجام داد ولي چه بهتر بود يك مربي از ايران همراه من حضور داشت. اين مساله دو مزيت داشت يكي اينكه من تنها نبودم دوم اينكه از جوايز اين مسابقات 20 درصد به مربيان تعلق مي گرفت و حالا مجبور نبوديم آن را به حساب "كانگ" واريز كنيم.

كرمي در پايان تصريح كرد : سال 82 براي من سال پركاري بود و خيلي خسته شده ام به همين خاطر مدتي را مرخصي گرفته ام تا به دوراز تكواندو استراحت كنم. پس از پايان مرخصي خود را آماده مي كنم تا در تمرينات تيم ملي براي حضوردر المپيك آماده شوم.