نماز جمعه اين هفته تهران به امامت مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران اقامه شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، امروز خيابانهاي اطراف منتهي به دانشگاه تهران، مملو ازنمازگزاراني بود كه در صف هاي به هم فشرده براي اداي نماز به امامت ولي امر خويش آمده بودند.
بنابراين گزارش همزمان با برگزاري نماز جمعه اين هفته، تبليغات نامزدهاي نمايندگي براي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، شور وحال ديگري به مراسم نماز جمعه امروز داده بود. طرفداران اين كانديداها هر يك با توزيع اعلاميه هاي كانديداهاي مورد نظر خود مي پرداختند و خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران از پوسترهاي تبليغاتي آكنده بود.
شايان ذكر است در نماز جمعه اين هفته تهران علاوه بر بسياري از شخصيت هاي سياسي حضور داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم هم چشمگير بود .
قبل از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته محمود احمدي نژاد شهردار تهران در خصوص مديريت شهري و شهرداري سخناني ايراد كرد.
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