نماز جمعه اين هفته تهران به امامت مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران اقامه شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، امروز خيابانهاي اطراف منتهي به دانشگاه تهران، مملو ازنمازگزاراني بود كه در صف هاي به هم فشرده براي اداي نماز به امامت ولي امر خويش آمده بودند.



















