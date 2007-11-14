بحرین با چهار گل بدرقه شد/ جوانان ایران به مرحله نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان در چهارمین دیدار خود از گروه B مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی آسیا که از ساعت 18 امروز در ورزشگاه راه آهن برگزار شد، موفق شد با نتیجه 4 بر صفر جوانان بحرین را از پیش رو بردارد.

در این دیدار پربرخورد، جلال الدین علی محمدی دقیقه 1+45، بختیار رحمانی دقیقه 71، سامان آقازمانی دقیقه 80 و سیدایمان موسوی در دقیقه 88 گلهای تیم فوتبال جوانان کشورمان را به ثمر رساندند. ضمن اینکه العلوی بازیکن شماره 8 تیم بحرین در دقیقه 56 به علت تکل خشن و خطرناک از زمین مسابقه اخراج شد.

در سایر دیدارهای برگزار شده امروز از گروه B، ابتدا تیم های فوتبال جوانان عمان و هندوستان به تساوی یک بر یک رضایت دادند. همچنین در بازی دوم هم لبنان با 3 گل از سد پاکستان گذشت.

باتوجه به نتایج بدست آمده در بازیهای امروز، تیم جوانان ایران با 10 امتیاز به صدرجدول رده بندی این گروه صعود کرد و با توجه به تقابل تیم های دوم و سوم این گروه در بازی آخر، جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را بدست آورد.

از سوی دیگر تیم لبنان هم با تساوی تیم عمان و شکست بحرین، به رده دوم این گروه صعود کرد اما در بازی آخر با تیم عمان دیدار خواهد کرد که جدال این دو تیم برای کسب دومین سهمیه این گروه برای حضور در مرحله نهایی فوتبال جوانان قهرمانی آسیا خواهد بود.

برنامه آخرین روز از دیدارهای گروه B مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

شنبه 26/8/86

پاکستان - بحرین- ساعت 14 - ورزشگاه راه آهن اکباتان

لبنان - عمان - ساعت 15 - شهید دستگردی

ایران - هند - ساعت 18 - ورزشگاه راه آهن اکباتان

جدول رده بندی گروه B تا پایان دیدارهای روز چهارم به شرح زیر است:

1- ایران 10 امتیاز

2- لبنان 9 امتیاز

3- عمان 7 امتیاز

4- هندوستان 4 امتیاز

5- بحرین 3 امتیاز

6- پاکستان بدون امتیاز