توزيع 12 ميليارد ريال لوازم و تجهيزات ورزشي رايگان در مدارس تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر" اسفنديار رحيم مشايي افزود: با توجه به روند كار و تقاضاي فراواني كه از طرف مدارس شهر تهران براي استفاده از اين تجهيزات صورت گرفته ، اميدواريم قبل از پايان سال جاري كليه مدارس شهر تهران را از اين تجهيزات ورزشي بهره مند كنيم.

مشايي با تاكيد بر اينكه شهرداري تهران به امر ورزش مدارس و سلامت جوان و نوجوانان كشور اهميت بالايي مي دهد ، اظهار داشت: توسعه ورزش از جهات مختلف مي تواند ثمرات درخشاني داشته باشد و روحيه نشاط و شادابي را در بين نوجوانان و جوانان ايجاد كند.

وي ادامه داد: جوانان و نوجوانان مي توانند به وسيله ورزش ، سلامت جسمي و رواني خود را بيمه كنند و طبيعي است كه با كشيده شدن جوانان به سمت ورزش و تفريحات سالم ، ناهنجاريهاي اجتماعي كاهش خواهد يافت.

مشايي هزينه كردن در امر ورزش مدارس و مراكز علمي را نوعي سرمايه گذاري مثبت توصيف كرد و گفت: اين كار مقدسي است كه مديريت شهري شهرداري تهران و شركت فرهنگي ورزشي شهر ، با اصول و جديت آن را تعقيب مي كنند.

به گفته رييس شركت فرهنگي ورزشي شهر در هفته اول بهمن ماه جاري نمايشگاهي از تجهيزات و لوازم ورزشي برگزار شد و واحدهاي آموزشي شهر تهران با اعزام نماينده خود، تجهيزات مورد نياز خود را انتخاب كردند.

مشايي ادامه داد: بر اساس مجموع نيازهايي كه در مراجعه 5350 واحد آموزشي صورت گرفت اقلام مورد نياز تهيه شده و آماده تحويل به اين مراكز گرديد.

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران تاكيد كرد: مجموعه مديريت شهري ، شهرداري تهران و كميسيون اجتماعي و فرهنگي شهرداري، توجه خاصي به توسعه ورزش در محيط هاي آموزشي دارند و هزينه كردن در هر يك از اين بخشها را سرمايه گذاري براي آنها شهر مي دانند.

مشايي تصريج كرد: مدارس و دانشگاهها تضمين كننده آينده اين كشور هستند و ضروري است كه در كنار برنامه هاي آموزشي در اين مراكز به برنامه هاي ورزشي و تفريحي در فضاي مناسب براي بالا بردن سطح بهره وري توجه كافي معطوف شود.

وي همچنين از اجراي طرحهاي مختلف ورزشي در مجتمع خوابگاهي كوي دانشگاه تهران خبر داد و گفت: تعدادي از پروژه هاي فرهنگي ورزشي در اين محيط دانشگاهي بيست و پنجم بهمن ماه به بهره برداري خواهد رسيد.

مشايي با اشاره به اينكه خوابگاههاي دانشجويي مكان مناسبي است كه ساعات زيادي از وقت دانشجويان در آن سپري مي شود ، گفت: هر چه قدر براي تجهيز اين مراكز اقدام كنيم ، مي تواند بركت هاي زيادي به همراه داشته باشد.