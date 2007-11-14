علی اکبر اشعری - رئیس کتابخانه ملی و مشاور رئیس جمهور
محسن پرویز - معاون فرهنگی وزارت ارشاد
علی شجاعی - مدیر عامل خانه کتاب
جلال ذکایی - مدیر دفتر چاپ وزارت ارشاد
عکس / سید شهاب الدین واجدی
مراسم تجلیل از خادمان نشر عصر امروز با حضور علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی و محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرای اهل قلم برگزار شد.
علی اکبر اشعری - رئیس کتابخانه ملی و مشاور رئیس جمهور
محسن پرویز - معاون فرهنگی وزارت ارشاد
علی شجاعی - مدیر عامل خانه کتاب
جلال ذکایی - مدیر دفتر چاپ وزارت ارشاد
عکس / سید شهاب الدین واجدی
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