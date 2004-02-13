ژاپن همچنان به حضور خود در عراق ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي دولت ژاپن گفت: اگر به طور رسمي اعلام شود كه حمله به مقر نظاميان ژاپني در السماوه، تروريستي بوده، امري خطرناك خواهد بود.

به گفته وي، تدابيرامنيتي براي حمايت از نيروهاي محدود ژاپني در السماوه اتخاذ خواهد شد.

در همين حال وزير دفاع ژاپن اعلام كرد: نيروهاي ژاپني به ماموريت هاي خود در عراق ادامه خواهند داد.

وي گفت: انفجار اخير هيچ تاثيري در فعاليت نيروهاي دفاع شهري ارتش ژاپن در حال حاضر نخواهد گذاشت.

به گفته يك منبع ژاپني، يك گلوله خمپاره پنجشنبه به نزديكي پايگاه نظاميان هلندي در السماوه در جنوب عراق كه نيروهاي ژاپني نيز در آنجا مستقر هستند، شليك شد ولي هيچ تلفات جاني به دنبال نداشت.

حدود 50 نظامي نيروي زميني ژاپن يكشنبه گذشته به السماوه رسيدند و سه شنبه نيز يك گروه 20 نفره از سربازان پياده نظام به آنها ملحق شدند.

اين اولين ماموريت ارتش ژاپن درمنطقه جنگي عراق از هنگام پايان جنگ جهاني دوم در 1945 ميلادي است.

به نيروهاي ژاپن دستور داده شده جز در حال دفاع از خويش اقدام به شليك نكنند.