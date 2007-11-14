به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لحظاتی قبل و در آستانه ارائه گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این سه کشور با توزیع درخواست نامه ای اعلام کردند که آنچه که آنها فکر می کنند این است که ایران باید به منظور اعتماد سازی به آژانس بگوید که برنامه هسته ای آن برای ساخت تسلیحات نیست و فقط برای تولید برق است.

آسوشیتدپرس درادامه می گوید: این سه کشور درصدد پرسش هایی از ایران درخصوص غنی سازی هستند که احتمالاً ایران قادر به پاسخگویی به آنها نخواهد بود.

بر این اساس، به ادعای این سه کشور گزارش محمد البرادعی که قرار است فردا منتشر شود پاسخگوی سؤالات مطرح مربوط به برنامه ایران نیست.

دیپلماتها خبر دادند که درخواست 10 صفحه ای این سه کشور که ظاهراً محرمانه و به نوعی اعلام نارضایتی آنها از گزارش البرادعی است در بین تمامی 35 عضو شورای حکام توزیع شده است.

در این درخواست این سه کشور بر خلاف قوانین از آژانس خواسته اند تا تمامی سؤالات و پاسخ های مربوط به ایران را در اختیار این سه کشور قرار دهد موردی که گفته می شود به سبب محرمانه بودن آن احتمالاً آژانس آن را رد خواهد کرد.

انگلیس همچنین مدعی شده است که اطلاعاتی که ایران به آژانس داده کامل و صحیح نبوده است.

همچنین آمریکا خواستار دسترسی آژانس به تمامی افراد، تاسیسات، تجهیزات و مواد شده است که به ادعای آن کشور می تواند ابهامات را روشن کند.

در این مطلب از ایران خواسته شده است تا به عنوان تضمین، همکاری کاملی با خواسته های آژانس درباره اطلاعات و اسناد داشته باشد.

لحظاتی پیش گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس موضع کشورش را در خصوص گزارش البرادعی که قرار است فردا منتشر شود اعلام کرد.

شولتی مدعی شد که همکاری ایران با آژانس بر اساس این گزارش گزینشی و پراکنده است و همگان را راضی نخواهد کرد.

از سوی دیگر یک دیپلمات ناشناس با اشاره به خوب بودن گزارش البرادعی برای ایران از این موضوع پرده برداشت که این گزارش می تواند نارضایتی آمریکا را در پی داشته باشد.