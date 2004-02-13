متولدين اول اسفند 1367 و قبل از آن مي توانند در انتخابات مجلس شركت كنند

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از كميته اطلاع رساني و روابط عمومي ستاد انتخابات كشور، براساس ماده 27 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، افرادي كه در روز اخذ راي سن آنها پانزده سال تمام باشد، مي توانند در انتخابات مجلس شركت كنند؛ لذا در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه جمعه اول اسفند در سراسر كشور برگزار مي شود ، متولدين اول اسفند 1367 و ماقبل آن مي توانند راي دهند.