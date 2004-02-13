از پيروزي سپاهان و ذوب آهن خوشحالم

ناصرنوآموز نايب رييس فدراسيون فوتبال با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : از بازي سپاهان و ذوب آهن لذت بردم بويژه از پيروزي ذوب آهن مقابل پاختاكورچرا كه اين تيم موفق شد يكي از تيمهاي قدرتمند آسيا را با شكست بدرقه نمايد.

نوآموز در خصوص عدم حضور نمايندگان فدراسيون فوتبال در اصفهان گفت : مسولان سپاهان و ذوب آهن با ارسال دعوتنامه از ما خواستند تا دراين مسابقات حاظر باشيم اما من به دليل ابتلا به آنفولانزا در منزل بستري بودم و فكر مي كردم حتما آقاي دانشور در اين برنامه حاضر خواهد شد وگرنه به هر نحو خودم را به اصفهان مي رساندم تا از نزديك شاهد اين موفقيت باشم. به هر حال فردا در فدراسيون پيگيري خواهم كرد تا ببينم چرا نماينده اي از فدراسيون در اين رويداد مهم حاضر نبوده است.

وي در پايان خاطر نشان كرد : به هر حال من اين موفقيت را به مسولان دو تيم سپاهان و ذوب آهن تبريك مي گويم و اميدوارم اين پيروزيها تا قهرماني در آسيا تداوم داشته باشد و در بازيهاي بعد حتما از فدراسيون نمايندگاني در اين بازيها حاضر خواهند بود.