گفتمان دینی "زن و خانواده" در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، یکی از مدرسان حوزه علمیه قم در این نشست اظهار داشت: خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی نقش بزرگی در تربیت فرزندان و اصلاح جامعه دارد.

حجت‌الاسلام یوسف غلامی افزود: زنان از توانمندی‌های فکری و مدیریتی بالا و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به مردان برخوردار هستند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری تربیت زنان در نسل جوان اظهار داشت: زنان مظهر پایداری فرهنگ و تربیت صحیح هستند.

غلامی تاکید کرد: در نهاد خانواده مادر نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای را در تربیت صحیح فرزند دارد و اگر نتواند این نقش را آنگونه که شایسته است ایفا کند بدون شک در انحراف فرزند خود نقش مستقیمی خواهد داشت.

وی خطاب به دختران جوان به عنوان مادران آینده گفت: این قشر با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) ضمن تقویت پایه‌های دینی و اسلامی، باید برای تربیت نسلی که موجب سرافرازی انقلاب اسلامی باشد، تلاش کند.