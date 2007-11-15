تهدید موشکی ایران، شایعه ای بیش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "واسلاو کلاوس" در مصاحبه با بی.بی سی، هرچند تهدیدهای موشکی را " شایعه " خواند، اما اعلام کرد که "پایگاه راداری آمریکا"، سرانجام روزی در چک احداث خواهد شد.

رئیس جمهوری چک تصریح کرد : این موضوع نشانه همیاری جمهوری چک با آمریکا است و همراهی با آمریکا بسیار مهمتر از " شایعاتی " است که کشوری در چند سال آینده در معرض تهدید موشکی قرار گیرد.

وی افزود: این موضوع مربوط به امروز و فردا نیست و چند سالی طول خواهد کشید واین تاخیر زمانی کمک خواهد کرد که ناتو در احداث پایگاه سپر موشکی مشارکت داشته باشد.

کلاوس گفت که ‌روابط با آمریکا برای وی مهمتر از تصور دسترسی کشور دیگری به موشکهای بالستیک است و برای وی اهمیتی ندارد که این پایگاه تا ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬سال آینده احداث شود.

به گزارش مهر، آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است، در این راه پوتین برای منصرف کردن بوش از این اقدام، پیشنهاد داد تا مسکو و واشنگتن به طور مشترک از رادار موشکی گاباله در آذربایجان استفاده کنند اما کاخ سفید تا کنون پاسخی به این پیشنهاد نداده است.