آمريكا تحريم سوريه را عملي خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي "سوا"، پاول كه در مقابل كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا سخن مي گفت، افزود: واشنگتن در حال حاضر مفادي از قانون تحريم سوريه را كه اجرا خواهد شد، بررسي مي كند.

به گفته وي، سوريه به تعهداتي كه به آمريكا داده بود، عمل نكرده است.

پاول ماه گذشته نيز به سوريه در مورد حمايت از گروه هاي معارض اسراييل هشدار داده و پايان دادن به فعاليت اين گروه ها و بستن دفاترشان را خواستار شده بود.

پاول همچنين از رهبري سوريه خواست تا سياست معمر قذافي رهبر ليبي را در كنارگذاشتن برنامه سلاح هاي هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي دنبال كند.

واشنگتن بارها سوريه را به حمايت از حملات مسلحانه بر ضد نظاميان ائتلاف در عراق از طريق بازگذاشتن مرزهاي مشترك خود با عراق متهم كرده است.