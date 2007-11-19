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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۸:۱۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم .

خدا به کسانى که ایمان آورده اند و کارهاى شایسته انجام داده اند ، وعده داده که براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است .

سوره مائده، آیه 9 

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

اذا ام احدکم الناس فلیخفف فان فیهم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض فاذاصلی وحده فلیصل کیف شاء .

وقتی کسی در نماز پیشوای مردم شد ، نماز را آسان گیرد که در میان نمازگزاران کوچک و بزرگ و بیمار و ناتوان هست ، پس هر وقت برای خود نماز به جا آورد، هر چه خواهد طول دهد .

صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، ح 714

امام حسن (ع) :

لو جعلت الدنیا کلها لقمة واحدة لقمتها من یعبد الله خالصا لرایت انی مقصر فیحقه ، ولو منعت الکافر منها حتی یموت جوعا وعطشا ثم اذقته شربة من الماء لریتأنی قد اسرفت .

اگر همه دنیا را تبدیل به یک لقمه غذا کنم و به انسانی که خدا را از روی خلوص عبادت می کند بخورانم ، باز احساس می کنم که در حق او کوتاهی کرده ام . و اگر ازاستفاده کردن کافر از دنیا جلوگیری کنم تا به آن اندازه که جانش از شدت گرسنگی و تشنگی به لب برسد ، آنگاه جرعه ای آب به او بدهم ، خود را اسراف کار می پندارم .

تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ( مجموعه ورام ) ، ج 1 ، ص 350

کد مطلب 586780

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