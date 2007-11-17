بودجه آلزایمر در وزارت بهداشت مانده است

دکتر معصومه صالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: انجمن آلزایمر ایران، انتظار دارد که این بودجه صرف هزینه های درمانی و دارویی بیماران شود.

وی، با اشاره به اینکه هزینه ماهانه هر بیمار آلزایمری، بین 400 تا 600 هزار تومان است، اظهار داشت: تامین چنین بودجه ای از سوی بیماران امکان پذیر نیست و در نتیجه روند درمان و مراقبت از آنها، دچار اختلال می شود.

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران، از فعالیت اولین مرکز مراقبت از بیماران آلزایمری در تهران خبر داد و افزود: چون بودجه کافی برای اجرای برنامه های این مرکز وجود ندارد، ناچاریم در هفته فقط 3 روز ارائه خدمات داشته باشیم.

صالحی، با اشاره به روند رو به افزایش بیماری آلزایمر در جهان، گفت: 5 تا 6 درصد جمعیت بالای 60 سال ایران، دچار آلزایمر هستند.

وی همچنین افزود: تحقیقات نشان می دهد که در هر 7 ثانیه یک نفر در دنیا به آلزایمر دچار می شود که علت آن نیز، افزایش سن امید به زندگی است.

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران، از اجرای طرح آزمایشی "افزایش آگاهی دانش آموزان از آلزایمر"، در یکی از مدارس تهران خبر داد و گفت: آگاهی فرزندان خانواده ها از این بیماری، می تواند به روند کنترل و مراقبت از بیماران کمک کند.

به گزارش مهر، بر اساس بند "ب" تبصره 15 بودجه 86 ، امسال 75 میلیارد تومان اعتبار به برخی بیماریهای خاص اختصاص داده شده است که سهم بیماری آلزایمر از این بودجه چیزی در حدود 5/3 میلیارد تومان است.