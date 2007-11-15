توافقنامه حفاظت از مرزها بین ایران و ترکیه امضا شد

فرماندار ارومیه صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این توافقنامه شامل برخورد قاطع با قاچاقچیان، تعقیب آنها در مرزهای مشترک و جلوگیری از تردد غیر مجاز اشرار روز چهارشنبه به امضای دو طرف رسید.

وی با اشاره به همجواری آذربایجان غربی با ترکیه اظهار داشت: مردم ایران وترکیه به دلیل مشترکات دینی، سیاسی و فرهنگی مشترک از روابط مثبتی در تمامی زمینه ها برخوردار هستند و این رفت وآمدها موجب تقویت این روابط در منطقه خواهد شد.

غفاری با اشاره به با همکاری خوب و صمیمی هر دو طرف در زمان حاضر مرزهای دو کشور از آرامش و امنیت کامل برخوردار است و هیچ مشکل خاصی در این ارتباط مشاهده نمی‌شود، اظهار داشت: تردد غیر مجاز قاچاقچیان برخی مواقع در مرزهای دو طرف مشکلاتی را برای طرفین ایجاد می کرد که با امضای این توافقنامه پیش بینی می شود این مشکل به زودی رفع شود.

وی اظهار داشت: برقراری نظم و امنیت در مرزها زمینه بسیار مساعدی را برای توسعه مبادلات مرزی، تجاری و بازرگانی میان دو کشور به وجود آورده است.

غفاری آذر تصریح کرد: این دو کشور به دلیل مشترکات دینی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در نتیجه همجواری خواهان توسعه وگسترش هر چه بیشتر این روابط دوستانه هستند.

وی یادآورشد: والی استان حکاری ترکیه ومسئولان این کشور نیز توسعه روابط را زمینه ساز امنیت در مرزهای مشترک و به تبع آن منطقه توصیف می کنند.

توافقنامه به امضا رسیده در بین دو طرف ضمن تاکید بر تحکیم روابط همه جانبه، ایجاد امنیت در مرزهای مشترک را مرهون همکاری سازنده مرزبانان دو طرف اعلام کرده است.

استان آذربایجان با کشور ترکیه بیش از 135کیلومتر مرزمشترک دارد.