مصر و ايران هر دو تمايل دارند روابط خود را از سرگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، احمد ماهر درگفتگو با خبرنگاران در قاهره از وجود تمايل مشترك تهران و قاهره براي از سرگيري روابط و گسترش آن خبر داد.

قرار است ماهر در راس هياتي براي شركت در نشست هشت كشور اسلامي طي روزهاي 17 و 18 فوريه(28 و 29 بهمن) به تهران سفر كند.

درحالي كه منابع مصري اعلام كردند كه فشردگي برنامه ديدارها و تماس هاي رئيس جمهور مصر مانع حضور وي در نشست تهران شده است، يك مسوول برجسته مصري به الشرق الاوسط گفت: دير رسيدن دعوت ايران تنها دليل انجام نشدن اولين سفر حسني مبارك به تهران نيست بلكه منقوش بودن تصوير خالد اسلامبولي قاتل انور سادات رئيس جمهور اسبق مصر در يكي از خيابانهاي پايتخت ايران مانع بروز تحول كيفي در روابط ايران و مصر شده است.

قرار است احمد ماهر در سفر به تهران با محمد خاتمي رئيس جمهور و كمال خرازي وزير امور خارجه ايران ديدار و اوضاع عراق و مناطق فلسطيني را بحث و بررسي كند.

منابع ديپلماتيك عرب منظور ماهر از تاخير ايران در دعوت رسمي از حسني مبارك رئيس جمهور مصر را چنين برداشت كردند كه مبارك به احتمال زياد به ايران سفر نخواهد كرد.