تدين، كارآمدي، دلسوزي و شجاعت شروط اصلي انتخاب كانديداهاي شايسته است

به گزارش خبرگزاري مهر، رهبر معظم انقلاب با انتقاد از كساني كه مي گويند اگر فلان كار نشود اسلام از دست مي رود، خاطرنشان كردند: كساني هم هستند كه مي گويند اگر اوضاع فلان جور نشود، جمهوريت از بين مي رود. اما هر دوي اين حرفها غلط است چرا كه جمهوريت ما، از اسلام گرفته شده نه از جاي ديگر، ضمن آنكه اسلام به ما اجازه نمي دهد مردم سالاري نداشته باشيم.



ايشان تاكيد كردند: خدا و مردم در نظام اسلامي، در طول هم قرار دارند و اين ملت با تكيه بر قانون اساسي توانسته است اسلاميت و جمهوريت نظام را تضمين كند.



حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم توجه به معيارها درانتخاب نامزدهاي شايسته افزودند: تدين ، كارآمدي ، دلسوزي و شجاعت، چهارشرط اصلي انتخاب كانديداهاي مناسب و شايسته است كه مي توان با شناخت فردي و يا مراجعه به افراد امين، اينگونه كانديداها را شناخت و به آنها راي داد تا مجلسي قوي و متكي بر آراي مردم تشكيل شود و وظايف سنگيني را كه بر عهده دارد انجام دهد.



رهبر معظم انقلاب در همين زمينه افزودند: نمايندگان ملت ضمن متدين بودن و كارآمدي بايد دلسوز مردم بخصوص طبقات محروم باشد و خود را وامدار پول و قدرت نكند و با شجاعت و پايداري در برابر دشمنان ملت به وظايف سنگين خود عمل كند.



ايشان صيانت از آراي مردم را وظيفه سنگين دستگاههاي مسوول خواندند و افزودند: مسوولان همه تلاش خودرا بكار گيرند تا انتخاباتي سالم برگزار شود و آراي مردم كاملا حفظ شود.



حضرت آيت الله خامنه اي همچنين نامزدهاي نمايندگي مجلس هفتم را به پرهيز از اسراف در تبليغات توصيه كردند و افزودند: كانديداها در تبليغاتشان، حرفهاي واقعي بزنند و عقايد واقعي خودرا بيان كنند تا مردم نيز با شناخت صحيح و در كمال آزادي، نامزدهاي مورد نظر خود را انتخاب كنند و مجلسي در شان ملت ممتاز ايران تشكيل شود.



حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه اول نماز، حضور گسترده و فراگير ملت در راهپيمايي 22 بهمن را يك پديده بي نظير در دنيا برشمردند و خاطرنشان كردند: مسوولان بايد قدر اين پديده عظيم را بدانند و با خدمت گذاري به ملت به حضور تعيين كننده آنها در صحنه هاي مختلف پاسخ مناسبي بدهند.



مقام معظم رهبري با اشاره به حضور پرشور و نشاط نسل جوان در كنار نسل انقلاب در راهپيمايي 22 بهمن افزودند: حضور همه قشرهاي مردم در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب، آگاهي و هوشياري ملت و علاقه مندي و دلبستگي آنها به انقلاب، نظام و امام راحل (ره) را بار ديگر اثبات كرد و اين حضور براي كشور و نظام مصونيت ساز است.



رهبر معظم انقلاب اسلامي در بيان علل شكل گيري انقلاب اسلامي و تاثير آن در جهان بخصوص دنياي اسلام، از استقلال ، آزادي ، خودباوري و پيشرفت به عنوان چهار ركن اساسي انقلاب اسلامي ياد و تاكيد كردند: انقلاب اسلامي ، ملت ، دولت و كشور ايران را مستقل كرد و امروز هيچ قدرتي در دنيا نمي تواند در مسائل كشور اعمال نفوذ نمايد و تمام تصميم ها براساس مصالح ملت است.



ايشان با اشاره به آزادي موجود در كشور بويژه آزادي فكر و بيان، يكي از موارد مهم آزادي را ، آزادي ملت براي انتخاب مسوولان بيان كردند و افزودند: ملت ايران در چارچوب قانون خود ، آزاد است تا مسوولان كشور را براساس راي و نظر خود انتخاب نمايد كه اگر از عملكرد مسوولان راضي باشد ، انتخاب آنها را ادامه مي دهد و چنانچه رضايت نداشته باشد، انتخاب خود را تغيير خواهد داد.



حضرت آيت الله خامنه اي، خودباوري را از جمله بركات انقلاب اسلامي و درسهاي امام بزرگوار دانستند و با اشاره به پيشرفت هايي كه درعرصه هاي مختلف علمي در 25 سال گذشته بدست آمده ، افزودند: البته هنوز راه زيادي تا رسيدن به اهداف عاليه انقلاب باقي مانده ولي آنچه كه در طول سالهاي گذشته انجام گرفته تحسين برانگيز مي باشد.



ايشان خاطرنشان كردند: همه دستاوردهاي انقلاب بويژه چهار ركن اساسي آن ، از بركات و موهبت اسلام است و افرادي كه با اسلام و احكام آن مخالفت مي كنند در واقع به كشور و ملت ضربه مي زنند.



رهبر معظم انقلاب با تاكيد بر اينكه نظام اسلامي و مسوولان آن هيچگاه به دنبال دشمن تراشي نبوده اند، يكي از علل اصلي دشمني ، دشمنان را برچيده شدن بساط غارت و چپاول قدرتهاي سلطه طلب در ايران دانستند و خاطرنشان كردند: احياي روح اميد در ميان ملتهاي مسلمان و جهان غرب بواسطه پيروزي انقلاب اسلامي از ديگر علل دشمني با نظام اسلامي ايران است.



رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به روشهاي مختلف دشمني سلطه طلبان جهاني با انقلاب اسلامي تبليغ نقض حقوق بشر و نبودن دموكراسي در ايران را از جمله اين روشها دانستند و خاطرنشان كردند: كم اهميت جلوه دادن و تحقير دستاورد بزرگ ملت ايران يعني مردم سالاري ديني از روشهايي است كه دشمن هموار تلاش دارد با استفاده از آن با انقلاب اسلامي مردم ايران مقابله كند.



حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر اينكه ملت ايران به مردم سالاري ديني و جمهوري اسلامي به عنوان دستاورد بزرگ انقلاب اسلامي، افتخار مي كند ، افزودند: امروز در آمريكا كه مدعي دموكراسي است ، رييس جمهور اين كشور، با كمتر از 25 درصد آرا و با راي دادگاه ، بر مردم حكومت مي كند و دولت آمريكا با شعار دموكراسي از ديكتاتورترين رژيم ها حمايت مي نمايد كه اين نتيجه همراه نبودن دموكراسي با دين و معنويت است.



مقام معظم رهبري تنها راه مقابله با دشمني ها و بي اثر كردن آنها را ايستادگي ملت، تمسك به آرمانها و اصول انقلاب و حضور در صحنه دانستند و تصريح كردند: مسوولان نيز بايد با كارآمدي ، هوشياري و تلاش عالمانه و دلسوزانه در جهت قوي تر شدن روز به روز ملت ايران به حل مشكلات حركت نمايند.