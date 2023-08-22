تجلیل از ایثارگران یک وظیفه همگانی است / تبدیل وضعیت انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نورانی عصر امروز سهشنبه در جلسه کنگره ملی شهدای خوزستان اظهار کرد: تجلیل از ایثارگران یک وظیفه همگانی است که همه دستگاهها و آحاد مردم باید از آنها تجلیل کنند؛ تجلیل از ایثارگران در قالب مراسم و دیدار کار خوبی است اما باید با توجه به ظرفیت دستگاهها یک سری کارهای ویژهتری برای ایثارگران انجام شود که در شأن آنها باشد.
وی افزود: از همه دستگاهها انتظار میرود کارهای ویژهای را که میتوانند به مناسبت کنگره تجلیل ایثارگران انجام دهند به عنوان پیشنهاد ما ارائه دهند؛ یکی از کارهایی که میتوان به عنوان تجلیل اصلی از ایثارگران انجام داد، این است که دستگاهها تبدیل وضعیت آنها را تا پایان سال به نتیجه برسانند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: باید در خصوص استخدام ایثارگران کارهای ویژهای صورت گیرد تا برگزاری کنگره تجلیل نیز کام آنها را شیرین کند؛ اینطور نباشد که آنها ببینند در این خصوص در سطح استان کارهای فرهنگی انجام میشود اما بازتاب مناسبی برای خانواده شهدا نداشته باشد.
نورانی با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: بر این اساس مقرر شده یک درصد از بودجه هزینهای دستگاهها صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شود که در آینده نزدیک جلسه شورای ترویج به ریاست استاندار خوزستان برگزار خواهد شد و آنجا مصوب میکنیم چه درصدی برای اجرای چه برنامههایی اختصاص پیدا کند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اضافه کرد: این کار باید در قالب انعقاد تفاهمنامه با بنیاد شهید صورت گیرد یعنی دستگاهها نمیتوانند بدون تفاهمنامه این مبلغ را هزینه کنند.
وی با بیان اینکه «طرح سپاس» در کمیته تجلیل و تکریم از ایثارگران نمود خاص و بارز دارد، تصریح کرد: این کار در برخی از دستگاهها در قالب دیدار با خانواده ایثارگران صورت میگیرد؛ از ابتدای سال تاکنون حدود چهار هزار و ۸۱۶ دیدار از جانبازان، منصوبان آنها و آزادگان انجام شده و سه هزار و ۱۱۷ دیدار از خانواده شهدا صورت گرفته است.
نورانی ادامه داد: مسئله دیگری که در قالب کنگره انجام خواهد شد و طرح آن دیروز نهایی و مصوب شده این است که تصویر شهدا به صورت قالیچه و با قابهای زیبا تهیه و در اختیار دستگاهها قرار میگیرد؛ در این طرح، شهدای هر دستگاه به عنوان سهمیه به آنها تعلق میگیرد و برخی که مردمی هستند از طریق بنیاد شهید و سپاه انجام میشود.
وی مسئله دیگر را ساماندهی مزار شهدا اعلام و عنوان کرد: برخی از گلزار شهدا پس از ۴۰ سال هنوز دست نخورده ماندهاند که این در شأن شهدا نیست و باید ساماندهی شوند؛ وظیفه اصلی کار بر عهده شهرداریها و دهیاریها است با این وجود بنیاد شهید خوزستان ۲۳ پروژه در شهرهای مختلف استان در حال اجرا دارد که برای تکمیل شدن آن تا پایان سال یک عزم جدی میخواهد و امیدواریم شهرداریهای استان آن را به سرانجام برسانند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: کاشت نهال مثمر به تعداد شهدا، نامگذاری معابر و نامگذاری کوچهها موضوع دیگری است که باید انجام شود؛ یکی دیگر از کارهایی که انتظار داریم پرسنل بنیاد شهید با همکاری سایر دستگاهها انجام دهند، این است که در مراسم نماز جمعه هر هفته، در سراسر استان هر هفته دو یا سه خانواده شهدا با اولویت پدران و مادران شهید تجلیل شوند.
نورانی اظهار کرد: اعزام چهار هزار نفر از خانواده شهدا و ایثارگران به عتبات عالیات از اقداماتی است که برنامهریزی شده و تاکنون حدود ۱۵ کاروان اعزام شدند؛ همچنین در خصوص سفر مشهد به همکاری دستگاهها نیازمند هستیم تا بتوانیم حدود سه هزار نفر را به مشهد مقدس و تعدادی را به زیارت حضرت معصومه (س) اعزام کنیم.
وی گفت: مقرر شده تا در هفته دفاع مقدس رزمایش «دیدار با خانواده شهدا» با همکاری دستگاهها و کمیته تکریم صورت گیرد و این یک برنامه کشوری بوده که متولی آن سپاه است.
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