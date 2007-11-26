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۵ آذر ۱۳۸۶، ۸:۲۷

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:  

الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم .

شیطان ، شما را به هنگام انفاق مال با ارزش از تهیدستى و فقر می  ترساند و شما را به کار زشت چون بخل و خوددارى از زکات و صدقات امر می  کند و خدا شما را از سوى خود وعده آمرزش و فزونى رزق می  دهد و خدا بسیار عطا کننده و داناست .

سوره بقره، آیه  268  

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

امام محمدقر(ع) :

الحوا فی الاستغفار ، فانه ممحاه للذنوب .

در طلب آمرزش از خدا اصرار کنید ، که موجب محو گناهان می گردد .

تحف العقول ، ص 308 

حضرت رسول (ص) فرمودند:

ان أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب .

دعایی که غایبی برای غایبی دیگر کند ، از همه دعاها زودتر مستجاب می شود .

سنن ابی داود ، کتاب الصلاة ، ح 1312

کد مطلب 586842

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