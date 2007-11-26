آیه روز:
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم .
شیطان ، شما را به هنگام انفاق مال با ارزش از تهیدستى و فقر می ترساند و شما را به کار زشت چون بخل و خوددارى از زکات و صدقات امر می کند و خدا شما را از سوى خود وعده آمرزش و فزونى رزق می دهد و خدا بسیار عطا کننده و داناست .
سوره بقره، آیه 268
ذکر روز دوشنبه:
احادیث امروز:
امام محمدقر(ع) :
الحوا فی الاستغفار ، فانه ممحاه للذنوب .
در طلب آمرزش از خدا اصرار کنید ، که موجب محو گناهان می گردد .
تحف العقول ، ص 308
حضرت رسول (ص) فرمودند:
ان أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب .
دعایی که غایبی برای غایبی دیگر کند ، از همه دعاها زودتر مستجاب می شود .
سنن ابی داود ، کتاب الصلاة ، ح 1312
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