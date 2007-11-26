آیه روز:

الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم .



شیطان ، شما را به هنگام انفاق مال با ارزش از تهیدستى و فقر می ترساند و شما را به کار زشت چون بخل و خوددارى از زکات و صدقات امر می کند و خدا شما را از سوى خود وعده آمرزش و فزونى رزق می دهد و خدا بسیار عطا کننده و داناست .

سوره بقره، آیه 268

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

امام محمدقر(ع) :

الحوا فی الاستغفار ، فانه ممحاه للذنوب .

در طلب آمرزش از خدا اصرار کنید ، که موجب محو گناهان می گردد .



تحف العقول ، ص 308

حضرت رسول (ص) فرمودند:

ان أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب .

دعایی که غایبی برای غایبی دیگر کند ، از همه دعاها زودتر مستجاب می شود .

سنن ابی داود ، کتاب الصلاة ، ح 1312