آیه روز:
من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة وکان الله سمیعا بصیرا.
کسى که فقط پاداش دنیا را بخواهد دچار اشتباه وکوته بینى شده است زیرا پاداش دنیا وآخرت که محصول ایمان و تقواست نزد خداست و خدا همواره شنوا و بیناست .
ذکر روز شنبه:
احادیث امروز:
امام حسن (ع) :
من عدد نعمه محق کرمه .
کسی که کارهای نیک خود را می شمارد ، احسان و کرامتش را از بین میبرد .
بحار الانوار ، ج 74 ، ص 417
امام جعفر صادق (ع) :
هر که حسن نیت داشته باشد روزیش زیاد شود .
من حسنت نیته زید فی رزقه .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 165
نظر شما