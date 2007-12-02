آیه روز:
یا أیها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبِر والتقوى واتقوا الله الذی الیه تحشرون .
اى اهل ایمان ! هنگامی که محرمانه با یکدیگر گفتگو می کنید از روى گناه و دشمنى و سرپیچى از پیامبر با هم گفتگوى محرمانه نکنید و بر پایه تشویق یکدیگر به نیکى و تقوا گفتگوى محرمانه کنید و از خدایى که به سوى او محشور می شوید ، پروا کنید .
سوره مجادله، آیه 9
ذکر روز یکشنبه:
احادیث امروز:
حضرت رسول (ص) فرمودند:
الا أدلکم علی أشدکم ؟ أملککم لنفسه عند الغضب .
می خواهید شما را به آن کس که از همه زورمندتر است رهبری کنم ؟ آنکه هنگام خشم بهتر خود را نگاه می دارد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 520 ، ح 7700
امام علی (ع) در نهج البلاغه:
عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار .
تعجب می کنم از کسیکه نومید می شود در حالیکه استغفار با او است .
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