آیه روز:

یا أیها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبِر والتقوى واتقوا الله الذی الیه تحشرون .



اى اهل ایمان ! هنگامی که محرمانه با یکدیگر گفتگو می کنید از روى گناه و دشمنى و سرپیچى از پیامبر با هم گفتگوى محرمانه نکنید و بر پایه تشویق یکدیگر به نیکى و تقوا گفتگوى محرمانه کنید و از خدایى که به سوى او محشور می شوید ، پروا کنید .

سوره مجادله، آیه 9

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

الا أدلکم علی أشدکم ؟ أملککم لنفسه عند الغضب .

می خواهید شما را به آن کس که از همه زورمندتر است رهبری کنم ؟ آنکه هنگام خشم بهتر خود را نگاه می دارد .



کنز العمال ، ج 3 ، ص 520 ، ح 7700

امام علی (ع) در نهج البلاغه:

عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار .

تعجب می کنم از کسیکه نومید می شود در حالیکه استغفار با او است .