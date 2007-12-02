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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۸:۲۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز: 

یا أیها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبِر والتقوى واتقوا الله الذی الیه تحشرون .

اى اهل ایمان ! هنگامی که محرمانه با یکدیگر گفتگو می  کنید از روى گناه و دشمنى و سرپیچى از پیامبر با هم گفتگوى محرمانه نکنید و بر پایه تشویق یکدیگر به نیکى و تقوا گفتگوى محرمانه کنید و از خدایى که به سوى او محشور می  شوید ، پروا کنید .

سوره مجادله، آیه 9 

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

الا أدلکم علی أشدکم ؟ أملککم لنفسه عند الغضب .

می خواهید شما را به آن کس که از همه زورمندتر است رهبری کنم ؟ آنکه هنگام خشم بهتر خود را نگاه می دارد .

کنز العمال ، ج 3 ، ص 520 ، ح 7700

امام علی (ع) در نهج البلاغه:

عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار .

تعجب می کنم از کسیکه نومید می شود در حالیکه استغفار با او است .

کد مطلب 586857

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