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۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۲ خودروی حامل کالای قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد توقیف شد

۱۲ خودروی حامل کالای قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد توقیف شد

یاسوج_ فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از توقیف ۱۲ خودروی حامل کالای قاچاق در استان با کشف ۱۲ هزار عدد لوازم آرایشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیقباد مصطفایی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی در محور «دیلم به گچساران» ایست و بازرسی دایر کردند.

وی ابراز داشت: مأموران حین انجام ایست و بازرسی ۱۲ خودروی حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

مصطفایی گفت: مأموران در بازرسی از خودروهای مذکور ۱۲ هزار عدد انواع لوازم آرایشی بهداشتی، ۹۵۰ عدد لوازم آشپزخانه، ۴ دستگاه کولرگازی و ۸ هزار عدد مواد غذایی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام است، اظهار کرد: رانندگان خودروها به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

کد مطلب 5868572

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