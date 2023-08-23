۱۲ خودروی حامل کالای قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیقباد مصطفایی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی در محور «دیلم به گچساران» ایست و بازرسی دایر کردند.

وی ابراز داشت: مأموران حین انجام ایست و بازرسی ۱۲ خودروی حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

مصطفایی گفت: مأموران در بازرسی از خودروهای مذکور ۱۲ هزار عدد انواع لوازم آرایشی بهداشتی، ۹۵۰ عدد لوازم آشپزخانه، ۴ دستگاه کولرگازی و ۸ هزار عدد مواد غذایی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام است، اظهار کرد: رانندگان خودروها به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.