آیه روز:

یا أیها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قَبلکم لعلکم تتقون . الذی جعل لکم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تَجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون .

اى مردم ! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است ، بپرستید تا با پرستیدن او پروا پیشه شوید . آن پروردگارى که زمین را براى شما بسترى گسترده و آسمان را سقفى برافراشته قرار داد و از آسمان ، آبى مانند برف و باران نازل کرد و به وسیله آن از میوه هاى گوناگون ، رزق و روزى براى شما بیرون آورد پس براى خدا شریکان و همتایانى قرار ندهید در حالى که می دانید براى خدا در آفریدن و روزى دادن ، شریک و همتایى وجود ندارد .

سوره بقره، آیات 21 و 22

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

امام حسن (ع) :

المعروف ما لم یتقدمه مطل ولم یتعقبه من .

کار نیک آن است که در انجامش درنگ نشود ، و بعد از انجام آن منت نگذارند .



بحار الانوار ، ج 78 ، ص 115

امام جعفر صادق (ع) :

حرام علی قلوبکم أن تعرف حلاوة الایمان حتی تزهد فی الدنیا .

دلهای شما شیرینی ایمان را نمی چشد تا به دنیا بی رغبت شود .



اصول کافی ، ج 3