سرويس ويژه "مهر" براي استفاده سريع رسانه ها از اخبار انتخابات

با توجه به افزايش تعداد بازديدكنندگان "مهر" و نيز درخواست رسانه هاي محترم از اين خبرگزاري ، سرويس ويژه اي براي استفاده سريع رسانه ها از اخبار انتخابات ارايه مي شود.