خبرگزاري "مهر" براي تسهيل ارتباط رسانه ها با اين خبرگزاري و استفاده از اخبار ويژه انتخابات ، امكان ارتباط مطبوعات و رسانه هاي كثيرالانتشار را با "مهر" از طريق خط اينترانت فراهم كرده است.
مديران محترم مطبوعات مي توانند براي استفاده از اين امكان ، درخواست خود را به واحد فني خبرگزاري "مهر" اعلام كنند تا اقدامات لازم براي دسترسي سريعتر آنها به اخبار خبرگزاري و ارتباط با خطوط "پر سرعت" براي استفاده از اخبار سايت فارسي، انگليسي و عربي خبرگزاري "مهر" www.mehrnews.com/en ، www.mehrnews.com و www.mehrnews.com/ar صورت گيرد.
در صورت درخواست رسانه هاي محترم اين سيستم امكان ارتباط با شبكه اينترنت و همچنين دسترسي به ديگر سايتهاي خبري جهان را نيز داراست.
اين گذرواژه و رمز ورود تا پايان انتخابات به صورت رايگان و پس از آن در صورت اعلام نياز ، معتبر خواهد بود.
با ارايه خط اينترانت و اينترنت صورت مي گيرد
سرويس ويژه "مهر" براي استفاده سريع رسانه ها از اخبار انتخابات
با توجه به افزايش تعداد بازديدكنندگان "مهر" و نيز درخواست رسانه هاي محترم از اين خبرگزاري ، سرويس ويژه اي براي استفاده سريع رسانه ها از اخبار انتخابات ارايه مي شود.
کد مطلب 58688
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