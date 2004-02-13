  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۸:۴۰

با ارايه خط اينترانت و اينترنت صورت مي گيرد

سرويس ويژه "مهر" براي استفاده سريع رسانه ها از اخبار انتخابات

سرويس ويژه "مهر" براي استفاده سريع رسانه ها از اخبار انتخابات

با توجه به افزايش تعداد بازديدكنندگان "مهر" و نيز درخواست رسانه هاي محترم از اين خبرگزاري ، سرويس ويژه اي براي استفاده سريع رسانه ها از اخبار انتخابات ارايه مي شود.

خبرگزاري "مهر" براي تسهيل ارتباط رسانه ها با اين خبرگزاري و استفاده از اخبار ويژه انتخابات ، امكان ارتباط مطبوعات و رسانه هاي كثيرالانتشار  را با "مهر" از طريق خط اينترانت فراهم كرده است.

مديران محترم مطبوعات مي توانند براي استفاده از اين امكان ، درخواست خود را به واحد فني خبرگزاري "مهر" اعلام كنند تا اقدامات لازم براي دسترسي سريعتر آنها به اخبار خبرگزاري و ارتباط با خطوط "پر سرعت" براي  استفاده از اخبار سايت فارسي، انگليسي و عربي خبرگزاري "مهر"  www.mehrnews.com/en  ،  www.mehrnews.com  و www.mehrnews.com/ar صورت گيرد.

در صورت درخواست رسانه هاي محترم اين سيستم امكان ارتباط با شبكه اينترنت و همچنين دسترسي به ديگر سايتهاي خبري جهان را نيز داراست.

اين گذرواژه و رمز ورود تا پايان انتخابات به صورت رايگان و پس از آن در صورت اعلام نياز ، معتبر خواهد بود.
کد مطلب 58688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها