رشد و پیشرفت کیش در امور زیر بنایی قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، کریستین تئودورسکو صبح امروز در دیدار با مجید شایسته مدیرعامل منطقه آزاد کیش افزود: سرمایه گذاران و گردشگران رومانیایی بسیار مشتاق و علاقمند به توسعه مناسبات و رفت آمد به ایران هستند و امیدوارم با همکاریهای مناسب میان دو کشور بتوان فضای مناسب برای این موضوع را خلق کرد.

در بخش دیگری از این دیدارشایسته با اشاره به زمینه های گسترده سرمایه گذاری مطمئن در کیش از سرمایه گذاران رومانیایی خواست تا در زمینه های مختلف اقتصادی در کیش سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به سابقه 14 ساله قانون مناطق آزاد در کیش افزود: این قانون مترقی طی چند سال اخیر توانسته است مراحل سرمایه گذاری در این منطقه را در کمترین زمان ممکن به سرانجام برساند و زمینه های رشد گردشگری و گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاهی و توسعه صنایع را فراهم آورد.