شكست ابومسلم در گام نخست

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين مسابقه كه در ورزشگاه كوپتداق عشق آباد و با حضور 2 هزار تماشاگربرگزار شد تيم ورس كالا با گل دقيقه 67 خود موفق شد ابومسلم را شكست دهد.

در اين رقابتها 8 تيم در دو گروه به رقابت مي پردازند كه در گروه A به جز تيم ابومسلم تيمهاي نبيچي از تركمنستان ، ورسكالا از اوكراين و تورپدو از گرجستان نيز حضور دارند. ديدار بعدي تيم ابومسلم مقابل نبيچي تركمنستان خواهد بود.