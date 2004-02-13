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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۵۵

رقابتهاي جام پرچم تركمنستان

شكست ابومسلم در گام نخست

تيم فوتبال ابومسلم خراسان كه براي حضور در پنجمين دوره تورنمنت بين المللي جام پرچم رياست جمهوري تركمنستان شركت كرده است در اولين ديدار خود مقابل تيم ورس كلا از اوكراين شكست خورد.

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين مسابقه كه در ورزشگاه كوپتداق عشق آباد و با حضور 2 هزار تماشاگربرگزار شد تيم ورس كالا با گل دقيقه 67 خود موفق شد ابومسلم را شكست دهد.
در اين رقابتها 8 تيم در دو گروه به رقابت مي پردازند كه در گروه A به جز تيم ابومسلم تيمهاي نبيچي از تركمنستان ، ورسكالا از اوكراين و تورپدو از گرجستان نيز حضور دارند. ديدار بعدي تيم ابومسلم مقابل نبيچي تركمنستان خواهد بود. 

کد مطلب 58696

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