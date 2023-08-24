خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر میزبان صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی است که این صنایع نقش مهمی در اقتصاد کشور به ویژه در حوزه تأمین انرژی دارند.
صنایع مستقر در استان علاوه بر اینکه در حوزه تولید نقشآفرینی میکنند، خود نیز نیازمند کالاها و خدمات گستردهای هستند. در گذشته بسیاری از این کالاها و خدمات از خارج کشور تأمین میشد ولی به تدریج تولید داخل جایگزین آن شده است.
طی سالهای اخیر شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر به دستاوردهای خوبی در زمینههای مختلف دست یافتهاند که تولیدات آنها میتواند تأمین کننده نیازهای صنایع مستقر در استان و دیگر صنایع کشور باشد.
نیاز است که هماهنگی و همکاری و مشارکت مناسبی بین شرکتهای دانشبنیان و صنایع مستقر در استان بوشهر فراهم شود تا این صنایع نیازهای خود را با هزینههای کمتری تأمین کنند و شرکتهای دانشبنیان نیز محصولات خود را به فروش برسانند.
صنایع از دانشبنیانها حمایت کنند
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر دارای توانمندیهای بسیار بالایی هستند که باید حمایت لازم از آنها صورت گیرد.
رحمان دشتی با اشاره به فعالیت هفت مرکز رشد و فناوری در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال راهاندازی مرکز رشد منطقه عسلویه هستیم که زمینه توسعه فعالیتها فراهم شود.
وی اضافه کرد: صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سطح استان بوشهر گسترش یافته و نیاز است که این صنایع نگاه حمایتی بهتر و بیشتری به فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان در استان داشته باشند.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر خواستار افزایش نگاه حمایتی صنعت نفت از شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر شد و بیان کرد: دانش بنیان در عرصههای اقتصادی تولیدات بسیار خوبی دارند.
وی با تاکید بر استفاده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استان بوشهر از تولید شرکتهای دانشبنیان این استان افزود: شرکتهای دانشبنیان استان در عرصههای مختلف ورود کرده و تولیدات خوبی دارند.
پرداخت تسهیلات کم بهره به دانشبنیانها
استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر بیان کرد: حمایت از شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر را به صورت ویژه دنبال میکنیم و صنایع نیز باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشند.
احمد محمدیزاده با اشاره به ظرفیتهای متنوع اقتصادی و تولیدی در استان بوشهر خواستار استفاده شرکتهای دانشبنیان از این فرصتها شد و بیان کرد: از همه ظرفیتها برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان باید استفاده شود.
وی از پرداخت تسهیلات کم بهره اعتباری به شرکتهای دانشبنیان استان خبر داد و خاطرنشان کرد: از دیگر برنامههای حمایتی ما تخصیص اراضی برای توسعه فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان و فناور به نخبگان استان بوشهر است.
استاندار بوشهر ادامه داد: ۶۰ میلیارد تومان اعتبارات تبصره ۱۶ به ۲۲ شرکت دانشبنیان استان بوشهر پرداخت شد که امسال نیز سهم شرکتهای دانشبنیان در تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده است.
حضور دانشبنیانها در پارس جنوبی افزایش یابد
وی با اشاره به تخصیص ۲۵ میلیارد تومان برای طرحهای زیرساختی شهرک زیست فناوری دلوار خاطرنشان کرد: طرحهای زیرساختی در اراضی پیرامون پارک علم و فناوری خلیج فارس حمایت میشود.
محمدیزاده با تاکید بر تلاش برای حضور شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر در پارس جنوبی تصریح کرد: محصولات تولیدی این شرکتها با اولویت باید از سوی صنایع پارس جنوبی خریداری شود.
وی از برگزاری نمایشگاههایی برای ارائه طرحها و محصولات شرکتهای دانشبنیان خبر داد و افزود: زمینه حمایت بخش خصوصی از فعالیت شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر باید فراهم شود.
شناسایی مطالبات شرکتهای دانشبنیان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خواستار شناسایی مطالبات و درخواستهای شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر شد و اظهار داشت: رفع چالشها و مشکلات واحدهای تولیدی دانشبنیان را با جدیت دنبال میکنیم.
علی باستین از پرداخت تسهیلات با نرخ سود چهار درصد به این واحدها خبر داد و اضافه کرد: شرکتهای دانشبنیان نقش مهمی را در عرصه تولید و کمک به واحدهای تولیدی ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور در کمک به عرصه تولید و اشتغال از هیچ کوششی فروگذاری نمیشود و باید نقش این شرکتها در فعالیتهای اقتصادی و کمک به بخش تولید افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به تصویب سند اقتصاد دانشبنیان استان بوشهر در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این سند شاخصها و نقش و وظیفه دستگاهها در عرصه اقتصادی مشخص شده است که پارک علم و فناوری با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر دستگاههای اجرایی این شاخصها را احصا و در اجرایی شدن آن اقدام شود.
باستین سند یاد شده را چراغ راه شرکتهای دانشبنیان و فناور دانست و بیان کرد: باید نقش این شرکتها در تولید ناخالص ملی، اشتغال و اقتصاد جامعه تا سال ۱۴۰۴ تعیین و مشخص شود.
حمایت مالیاتی و بیمهای از دانشبنیانها
وی مأموریت محوری دانشگاههای استان بوشهر را مورد تأکید قرار داد و افزود: مأموریتهای دانشگاهها، پارک علم و فناوری، منطقه ویژه علم و فناوری و نخبگان استان بوشهر باید در عرصه حل مسائل اقتصادی استان مشخص شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه یکسری قوانین مانند قانون جهش تولید دانشبنیان در عرصههای کشاورزی، صنعت، گردشگری و دیگر حوزهها وجود دارد و ظرفیتهای بسیار مطلوب قانونی مالیاتی، بیمهای، تسهیلاتی، زیرساختی است که باید این قوانین استخراج و به دستگاهها و شرکتها برای استفاده از این مزیتها ابلاغ شود.
باستین نقش امور مالیاتی و بیمهای در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: بر اساس نقش این دستگاهها در عرصه حمایت از شرکتهای دانشبنیان باید این مأموریت عملیاتی شود.
وی از اختصاص ۲ درصد اعتبارات تبصره ۱۸ از سهم ملی و استانی به مناطق مرزی با رویکرد کمک فنی و اجتماعی خبر داد و بیان کرد: در این راستا برای توسعه زیرساختهای شهرک زیست فناوری دلوار از این ظرفیت اعتباری استفاده و در تکمیل زیرساختهای طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری خلیج فارس اعتبارات لازم به صورت یک جا تخصیص داده شود.
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