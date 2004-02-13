تعويق سفر روميانتسف به تهران صرفا دلايل فني دارد‌

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اين خبرگزاري از مسكو، ‌روميانتسف‌ گفت‌ : اسناد مربوط به‌ قرارداد بازگرداندن‌ سوخت‌ هسته‌اي‌ مصرف‌ شده‌ به‌ روسيه‌ از نيروگاه‌ هسته‌اي‌ بوشهر هنوز نهايي‌ نشده‌ است.

‌روميانتسف‌ افزود : در ابتدا قرار بود شركت‌ " تول"‌ ‌روسيه‌ كه‌ شركت‌ انحصاري‌ توليد كننده‌ و تامين‌ كننده‌ سوخت‌ هسته‌اي‌ روسيه‌ است‌ و سازمان‌ انرژي‌ اتمي‌ ايران‌ پيش‌ نويس‌ قرارداد بازگرداندن‌ سوخت‌ هسته‌اي‌ مصرف‌ شده‌ از نيروگاه‌ هسته‌اي‌ بوشهر را تا اواسط ماه‌ فوريه‌ آماده‌ كنند ؛ اما هنوز بر سر قيمت‌ نگهداري‌ سوخت‌ هسته‌اي‌ مصرف‌ شده‌ توافق‌ نشده‌ است‌.

وي‌ افزود : اختلاف‌ نظر بر سر قيمت‌ ممكن‌ است‌ در دو يا سه‌ هفته‌ آينده‌ حل‌ و فصل‌ شود.

ديدار وزير انرژي‌ اتمي‌ روسيه‌ از تهران‌ براي‌ گفتگو درباره‌ تكميل‌ طرح‌ احداث‌ نخستين‌ راكتور نيروگاه‌ هسته‌اي‌ بوشهر كه‌ قرار بود در اواسط ماه‌ فوريه‌ انجام‌ گيرد تا اوايل‌ ماه‌ مارس‌ به‌ تعويق‌ افتاده‌ است.

نيكلاي‌ شينگاريوف‌ سخنگوي‌ وزارت‌ انرژي‌ اتمي‌ روسيه‌ نيز گفت‌: كار سوار كردن‌ و تنظيم‌ در ساختمان‌ نخستين‌ راكتور در مراحل‌ پاياني‌ است.

وي‌ افزود: اين‌ واحد حدود ‌90‌ درصد تكميل‌ شده‌ است‌ و شركت‌ روسي‌ تول‌ سوخت‌ نخستين‌ راكتور را توليد كرده‌ است‌ و آن‌ را به‌ محض‌ امضا شدن‌ پروتكل‌ بازگرداندن‌ سوخت‌ هسته‌اي‌ مصرف‌ شده‌ تحويل‌ ايران‌ خواهد داد.

گزارش ديگري حاكي است ، نماينده‌ وزارت‌ انرژي‌ اتمي‌ روسيه‌ امروز اعلام‌ كرد كه ايران‌ بزودي‌ توافقنامه‌ بازگرداندن‌ سوخت‌ مصرف‌ شده‌ نيروگاه‌ بوشهر به‌ روسيه‌ را امضا خواهد كرد.

به گزارش اينترفاكس‌ از مسكو ، وي‌ افزود : اين‌ توافقنامه‌ به‌ احتمال‌ زياد در دوهفته‌ آينده‌ امضا خواهد شد.

وي‌ درادامه‌ گفت‌ : توافق‌ سياسي‌ درمورد امضاي‌ اين‌ توافقنامه‌ حاصل‌ شده‌ است‌ و تنها مسائل‌ فني‌ و جزئي‌ بايد حل‌ شود.

اين‌ نماينده‌ وزارت‌ انرژي‌ اتمي‌ روسيه‌ همچنين‌ گفت‌ : يكي‌ از علل‌ به‌ تاخير افتادن‌ سفر الكساندر روميانتسف‌ وزيرانرژي‌ اتمي‌ روسيه‌ به‌ تهران‌ كه‌ قرار بود ديروز انجام‌ شود ، حاضر نبودن‌ متن‌ توافقنامه‌ بود.

وي‌ همچنين‌ افزود : شركت‌ روسي‌ تول‌ كه‌ بايد سوخت‌ هسته‌اي‌ براي‌ نيروگاه‌ بوشهر را تامين‌ كند هنوز با سازمان‌ انرژي‌ اتمي‌ ايران‌ در مورد تامين‌ سوخت‌ تازه‌ براي‌ نيروگاه‌ بوشهر توافقنامه‌اي‌ امضا نكرده‌اند.

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