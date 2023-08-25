وزیر بهداشت وارد ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید از بیمارستان‌های صحرایی سپاه پاسداران، پدافند نیروی هوایی و ارتش مستقر در مرز مهران و همچنین افتتاح مرکز فوریت‌های پزشکی شهید قاسم سلیمانی مستقر در مرز بین‌المللی مهران از دیگر برنامه‌های مهم سفر یک روزه بهرام عین اللهی وزیر بهداشت به استان ایلام است.

قرار است امروز با حضور وزیر بهداشت، مرکز فوریت‌های پزشکی مرز بین‌المللی مهران افتتاح شود.

این مرکز امکان ارائه خدمات به ۲۵۰ نفر را در روز دارد که امکان افزایش آن به ۴۰۰ نفر نیز پیش‌بینی شده است.

مرکز فوریت‌های پزشکی شهید سلیمانی در مرز بین‌المللی مهران دو هزار و ۲۰۰ مترمربع وسعت دارد و در دو طبقه احداث شده است و خدمات درمانی سرپایی را به زائران عتبات عالیات به ویژه در ایام اربعین حسینی ارائه می‌دهد.



‌وزیر کشور همم امروز به ایلام سفر کرده است.