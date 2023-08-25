افتتاح ۲۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۸۲۰ میلیارد ریالی در کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش ثقفی نیا پنج شنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان کامیاران با تبریک هفته دولت به خادمان مردم اظهار کرد: این هفته فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی خدمات دولت و نظام به مردم است.
وی به موضوعهای مهم انتخابات اسفند ماه سال جاری و راهپیمایی اربعین اشاره کرد و خواستار همراهی ادارات شهرستان را در اجرای این برنامهها شد.
فرماندار کامیاران سپس با اشاره به اهمیت ارائه خدمات به صورت عادلانه در نقاط مختلف شهرستان، گفت: مسئولان با حضور در بین مردم به ویژه مناطق کم برخوردار مشکلات و مسائل را شناسایی و در جهت رفع نواقص بر آیند.
ثقفی نیا از افتتاح ۲۵ طرح و پروژه مختلف با اعتباری بالغ بر ۸۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت در شهرستان کامیاران خبر داد و گفت: با بهره برداری از این طرحها شاهد توسعه بیشتر کامیاران خواهیم بود و در مجموع برای بیشاز ۴۰ نفر نیز اشتغال زایی مستقیم ایجاد میشود.
در این جلسه ماموستا فروتن امام جمعه موچش نیز به ارزش خدمت و گره گشایی از کار مردم در تعالیم دین مبین اسلام اشاره کرد و گفت: خدمات خوبی در ایران اسلامی صورت گرفته است که این خدمات ارزشمند و شایسته تقدیر است.
وی افزود: هرگاه برنامههای اسلام سرلوحه کار و زندگی قرار گیرد موفقیتهای بزرگی به دنبال خواهد داشت.
این روحانی برجسته اهل سنت منطقه خاطرنشان کرد: در کشور ما با تکیه بر آموزههای این دین آسمانی خوشبختانه شاهد پیشرفتهای روز افزون هستیم.
ماموستا فروتن اظهار امیدواری کرد که با تلاش مضاعف مسئولان و همراهی مردم روز به روز بر عزت ایران اسلامی افزوده شود.
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