حمیدنژاد درباره برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس در حاشیه جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: "اگر ژانر دفاع مقدس تعداد قابل توجهی اثر در طول سال داشته باشد، حتما باید جشنوارهای مستقل برای آن برگزار کرد. اما با وجود تعداد اندک تولیدات این ژانر برگزاری جشنواره آن در دل جشنواره فجر بهترین تصمیم در این زمینه است."
وی در ادامه افزود: "اگر جشنواره فیلم فجر هر سال برگزار میشود به این دلیل است که ما در طول سال حدود 60 تا 70 تولید سینمایی داریم. اما تعداد تولیدات سینمایی دفاع مقدس به 10 اثر میرسد. زمانی که شرایط تولید اینگونه است، چه نیازی است که جشنوارهای مستقل برگزار کنیم."
این فیلمساز دفاع مقدس سپس تاکید کرد: "به نظر من در صورت کم بودن تعداد تولیدات سینمای جنگ حتی لزومی به اختصاص بخشی جداگانه به این ژانر در جشنواره فجر وجود ندارد. در هر حال همه چیز به سیاستگذاری مسئولان فرهنگی برمیگردد که با چه هدفی آن را دنبال میکنند."
حمیدنژاد در پایان درباره فعالیتهای اخیر خود گفت: "فعلا کار خاصی در دست ندارم و مشغول مطالعه چند فیلمنامه هستم که اگر یکی نظرم را جلب کند حتما آن را میسازم." فیلمهای "اشک سرما" و "شکوفههای سنگی" حمیدنژاد به ترتیب در بخش مسابقه جشنوارههای بیست و دوم و بیست و سوم فجر به نمایش درآمدند و سپس در سینماهای تهران اکران شدند.
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