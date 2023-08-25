به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با بیان اینکه دولت در مسیری حرکت می‌کند که بتوند از مشکلات جامعه کاسته و امیدآفرینی را در جامعه تزریق کند، گفت: با توجه به شرایطی که امروز در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم، به جرأت می‌توان گفت که مهم‌ترین دغدغه حال حاضر مردم، مسائل اقتصادی بوده و دولت نیز تلاش دارد تا معضلات این بخش را حل کند.

وی با یادآوری اینکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند اهتمام دولت به تجارت داخلی و خارجی به صورت همزمان است، افزود: دولت در همین راستا تلاش کرده است تا در حوزه تجارت خارجی، نگاه متوازنی به همه دنیا داشته و جهان را در چند کشور خلاصه نکند، به همین خاطر یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت اقتصادی همه کشورها بوده است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه ایران اسلامی دارای ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی بوده و باید فارغ از نگاه تک‌بعدی به موضوع نفت، از سایر ظرفیت‌ها برای توسعه کشور استفاده کنیم، ادامه داد: با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و برخورداری از امتیازهایی چون کریدور سمال – جنوب و نیز کریدور ماهشهر تا مرز ترکیه، باید از این پتانسیل نهایت استفاده را برد.

افشارچی در ادامه یکی از اقدامات جدی دولت سیزدهم را توجه به موضوع مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی مردم به ویژه نسل جوان عنوان کرد و یادآور شد: در همین راستا روز گذشته شاهد سفر وزیر راه و شهرسازی به زنجان در راستای افتتاح و بازدید از روند ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان بودیم که خوشبختانه روند کارها در این زمینه مطلوب بوده است.

وی با اشاره به اینکه زنجان جزو استان‌هایی است که در حوزه مسکن ملی توانسته است جایگاه ارزشمندی را برای خود به دست آورد، خاطرنشان کرد: در همین راستا و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده قرار است ۴۵۰ قطعه زمین طی هفته آینده به خانواده‌های دارای سه فرزند با هدف جوان‌سازی جمعیت اعطا خواهد شد و این خود بیانگر آن است که روند احداث مسکن ملی در زنجان منطبق با نیازها و درخواست‌ها بوده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات دولت طی دو سال گذشته، کاهش فاصله طبقاتی ۴ دهم درصد در جامعه بود که با تلاش‌های صورت گرفته از جمله افزایش حقوق و نیز پرداخت یارانه این فاصله امروز به ۳۸ صدم درصد رسیده است، اظهار کرد: همچنین دولت در زمینه خرید گندم تا به امروز اقدام به خرید گندم به میزان ۲,۷۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان کرده است.