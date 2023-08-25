عملکرد دولت باید به صورت دقیق اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی و نیز تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، اظهار کرد: برای اینکه به دشمن اجازه ندهیم با سیاه‌نمایی در صدد کمرنگ کردن عملکرد دولت‌مردان باشد، باید دستاوردهای ۴۴ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی را در مقام قیاس با قبل از انقلاب به اطلاع مردم برسانیم.

وی با یادآوری اینکه در طول انقلاب اسلامی و با وجود تحریم‌ها و نیز تحمیل جنگ که هنوز هم نوع دیگری از آن علیه ملت ایران تداوم دارد، اقدامات ارزشمندی در راستای خدمات‌رسانی به مردم انجام شده است، تصریح کرد: اگر اقداماتی که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انجام شده است را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، خواهیم دید که با وجود همه محدودیت‌ها اقدامات شگرفی انجام شده است.

امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همواره در خصوص شیطنت‌ها و توطئه‌هایی که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در سر داشته و به دنبال عملی کردن آن هستند، هشدارهای لازم را داده‌اند، خاطرنشان کرد: باید از این هشدارها درس گرفته و اجازه ندهیم دشمن با عملی کردن توطئه‌هایی که در سر دارد، عملکرد نظام را کمرنگ جلوه دهد.

آیت‌الله علی خاتمی با بیان اینکه با توجه به اقداماتی که دولت سیزدهم در طول دو سال اخیر انجام داده، امیدواریم همه این تلاش‌ها در سفره مردم نیز نمود داشته باشد، یادآور شد: همه باید تلاش کنیم این دستاوردها به طور صحیح به اطلاع عموم مردم رسیده و امیدآفرینی در جامعه به معنای واقعی کلمه متبلور شود.

وی همچنین به برگزاری پیاده‌روی اربعین اشاره و با تاکید بر اینکه این پیاده‌روی برای مسلمانان به ویژه شیعیان در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به عظمت اربعین اشاره کنیم، همین بس که هر سال اشتیاق شرکت در پیاده‌روی اربعین بیشتر از سال‌های گذشته می‌شود و این خود حاکی از آن است که محبت امام حسین (ع) در دل‌ها خاموش شدنی نیست.