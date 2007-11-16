منصور معظمی ظهر امروز در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: تحریم ایران مانع پیشرفت نیست بلکه به توانمند سازی داخلی و خود اتکایی نیز کمک می کند.

معاون وزیر نفت با اشاره به قوانین و مقررات نا کار آمد گفت: صنعت نفت دستگاهی اقتصادی است و بنگاه اقتصادی با رعایت تمام مقررات اداره نمی شود.

معظمی خواستار افزایش اعتبارات وزارت نفت شد و افزود: پس از رای اعتماد، مجلس باید اختیارات را نیز به وزیر نفت بدهد تا برای هر موردی نیاز به اجازه از دولت و مجلس نباشد.

وی با بیان اینکه جهان امروز جهان فرصت است نه تهدید گفت: دو میلیون و 117 هزار دانشجوی دانشگاه های کشور فرصت طلایی است که نباید به تهدید تبدیل کنیم.

معظمی افزود: ما نیازمند خرد جمعی و مشارکت کارکنان هستیم و باید به جوانان اجازه رشد بدهیم مدیران ارشد به برنامه ریزی نیروی انسانی کمتر بها می دهند.

وی در خصوص نیروهای قراردادی نیز گفت: برای نیروهای قراردادی هیچ برنامه مشخصی نداریم و امکان جذب آنها نیست.