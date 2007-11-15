دومین پیروزی شیرین برای استقلال بدون سرمربی/ ملوان به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در آغاز دیدارهای هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 15/14 دقیقه امروز دو تیم استقلال و مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه حافظیه به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم استقلال موفق شد با نتیجه 2 بر1 حریف خود را شکست دهد.

هر سه گل این دیدار در نیمه اول به ثمر رسید. ابتدا در دقیقه 3 مهردادپولادی دروازه مقاومت سپاسی را باز کرد. در دقیقه 15 علی علیزاده دومین گل استقلال را وارد دروازه مقاومت کرد. شاگردان غلامحسین پیروانی در دقیقه 32 توسط بهمن طهماسبی به گل اول دست یافتند اما در سایر موقعیت ها نتوانستند به گل برسند تا در این دیدار شکست بخورند.

استقلال در نیمه دوم این دیدار و از دقیقه 57 به دنبال اخراج مهردادپولادی با 10 نفر به بازی ادامه داد و توانست به یک پیروزی ارزشمند دست یابد. این دومین پیروزی استقلال بدون داشتن سرمربی است. ناصر حجازی از جایگاه ویژه تیمش را هدایت می کرد.

استقلال با این سه امتیاز به رده ششم جدول رده بندی صعود کرد.

در دیگر دیدار روز اول هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر دو تیم ملوان و پیکان به طور همزمان در ورزشگاه ایران خودرو به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان محمد احمدزاده موفق شدند با تنها گل علیرضا رمضانی به یک پیروزی شیرین خارج از خانه دست یابند. ملوان با این پیروزی 23 امتیازی شد و به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.

سایر دیدارهای هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

جمعه - 25/8/86

* ابومسلم مشهد - مس کرمان، ساعت 14:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: سعید مظفری زاده، کمک ها: رامین عرفانیان و علی موقلی، داور چهارم: حسین زرگر

* پاس همدان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

داور: رحیم رحیمی مقدم، کمک ها: رسول فروغی و نیکفر نیک نهاد، داور چهارم: مرداس جابری

* راه آهن تهران - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: نوید مظفری، کمک ها: جواد تقی پور و محمدرضا امینی، داور چهارم: سعید فتاحی

* صنعت نفت آبادان - صباباتری تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان

داور: خداداد افشاریان، کمک ها: حسین عباسی و غلام آموزگار، داور چهارم: جمشید محمدی

* پگاه گیلان - شیرین فرازکرمانشاه، ساعت 14:15، ورزشگاه درخشان رباط کریم

داور: احمد صالحی، کمک ها: محمدرضا اسحاقیان و حسین سنجری، داور چهارم: محمد ملکی

* پرسپولس تهران - سایپا تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی

داور: مسعود مرادی، کمک ها: حسین نجاتی و رضا سخندان، داور چهارم: علیرضا شیخی

دوشنبه - 28/8/86

* سپاهان اصفهان - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: محمدحسین اسدی، کمک ها: مجید ویشگاهی و حمید غمزه، داور چهارم: مهرداد ذهبی