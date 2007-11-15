45 هزار هکتار بافت‌ فرسوده در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون وزیر مسکن و شهرسازی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران زنجان گفت: در زمینه بافت‌های فرسوده مطالعات لازم صورت گرفته و محدوده شهرها مصوب شده و طبق قانون، امسال امتیازاتی همچون تراکم‌های ویژه بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است به طوری که نسبت به بقیه نقاط شهر، بافت‌های فرسوده دارای تراکم بالاتری هستند.

وی عدم دریافت پروانه از سوی شهرداریها را یکی دیگر از امتیازات پیش بینی شده برای بافت‌های فرسوده دانست و افزود: در حال حاضر پنج درصد از نرخ سود بانکی وام‌های 14 میلیونی در بافت‌های فرسوده به صورت یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود.

خواجه دولویی اشاره به افزایش تسهیلات ساخت مسکن گفت: تسهیلات تبصره شش برای اولین بار برای تولید کنندگان مسکن صنعتی، تولید انبوه، تولید مسکن اجاره‌ای، تولید مسکن در زمین اجاره‌ای و نوسازی مسکن روستایی در سال جاری ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده و تسهیلات پرداخت شده برای ساخت هر واحد مسکونی از 10 میلیون تومان به 14 میلیون تومان افزایش یافته است.

خواجه دولویی گفت: براساس مصوبه دولت، هر سال معادل تورم، مبلغ وام برای ساخت مسکن افزایش می‌یابد که این وام‌ها برای تولید مسکن است و تولید کنندگان این وام را بعد از 15 سال به مصرف کننده منتقل می‌کنند.

وی همچنین از متعادل شدن قیمت مسکن در کشور خبر داد و تصریح کرد: طبق آمار و بررسی‌های صورت گرفته، قیمت مسکن متعادل شده و آرامش یافته است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه امسال رقم تولید مسکن در کشور بی سابقه بوده است، افزود: برای اولین بار نرخ تولید مسکن در کشور بی سابقه بوده و صدور پروانه های ساخت مسکن در تهران بیش ازصد درصد و در شهرستانها بالای 70 درصد رشد دارد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه با اشاره به تلاش دولت نهم در زمینه حمایت از تولید وعرضه مسکن از تهیه لایحه حمایت از تولید وعرضه مسکن و ارائه آن به مجلس خبرداد و افزود: این لایحه در مجلس در حال حاضر در مجلس روند کاری را طی می نماید و در دستور کار قرار دارد و تا دوهفته آینده مورد تصویب قرار می گیرد.

خواجه دولویی با اشاره به اینکه توجه به امر باید در دو بخش کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر کشور با انباشت تقاضا و افزوده شدن متقاضی مسکن مواجه است همچنین بافتهای فرسوده موجود در شهرها و روستا ها یکی دیگر از مشکلات فراروی بخش مسکن کشور است.

وی گفت: طی دو برنامه 10ساله کل واحد های مسکونی در روستاهای کشور بهسازی و نو سازی می شوند.