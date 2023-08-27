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۵ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۰۳

طی هفته دولت؛

۲۵۰۰ واحد مسکن در خراسان شمالی افتتاح می‌شود

۲۵۰۰ واحد مسکن در خراسان شمالی افتتاح می‌شود

بجنورد- سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: طی هفته دولت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن در خراسان شمالی افتتاح خواهد شد.

سید علی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته دولت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن در خراسان شمالی افتتاح خواهد شد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی ادامه داد: این واحدها شامل مسکن شهری، مسکن مهر، نوسازی، خود مالکی و مسکن روستایی است.

وی با اشاره به در حال اجرا بودن بیش از ۲۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن، افزود: ۱۱ هزار واحد در مناطق شهری و ۹ هزار واحد در مناطق روستایی مستقر هستند.

میرکریمی در انتها گفت: تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان شمالی واجد شرایط هستند.

کد مطلب 5871221

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    نظرات

    • علیرضا IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
      1 0
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      البته همه جای استان خراسان شمالی بجز شهرستان شیروان. دو ساله که چهل میلیون واریز کردیم اما هنوز زمینش هم مشخص نشده
    • IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
      1 0
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      ماکه ازسال۹۸ شهرک برکت بجنوردثبت نام کردیم.تاالان هم ۱۲۰ میلیون دادیم.کی میخواین تحویل بدید.بابا ازمستاجری مردیم.
    • علی شادمهری AE ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
      0 0
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      سلام و خسته نباشین بنده 52 سال سن دارم و 5 سال است در حین کار تصادف کرده و فلج شدم و در بستر به سر میبرم همسر و سه فرزند دارم و همسر بنده نیز ناراحتی قلبی دارد بنده 30ساله مستاجرم و تحت پوشش بهزیستی هستم خواهش میکنم از همین مسکن ملی به بنده نیز بدهید چرا که توان اثباب کشی نداریم با سه فرزند ممنون

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