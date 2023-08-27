سید علی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته دولت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن در خراسان شمالی افتتاح خواهد شد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی ادامه داد: این واحدها شامل مسکن شهری، مسکن مهر، نوسازی، خود مالکی و مسکن روستایی است.

وی با اشاره به در حال اجرا بودن بیش از ۲۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن، افزود: ۱۱ هزار واحد در مناطق شهری و ۹ هزار واحد در مناطق روستایی مستقر هستند.

میرکریمی در انتها گفت: تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان شمالی واجد شرایط هستند.