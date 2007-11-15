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۲۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۰۶

رئیس جبهه عمل اسلامی لبنان:

ایران نماد پایداری است / خواهان رئیس جمهوری توافقی هستیم

ایران نماد پایداری است / خواهان رئیس جمهوری توافقی هستیم

رئیس جبهه عمل اسلامی لبنان امروز گفت که جمهوری اسلامی ایران قله پایداری و حامی همه نیروهای مقاومت و آزادی بخش در جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "فتحی یکن" این مطلب را در جریان دیدار با محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت بیان داشت.

یکن و شیبانی در این دیدار مسائل و تحولات کنونی داخلی، منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و دیدگاههای دو طرف درباره چگونگی حل بحران سیاسی لبنان از طریق توافق میان لبنانی ها همسان بود. 

رئیس جبهه عمل اسلامی لبنان گفت : جمهوری اسلامی ایران امروز نماد پایداری و ایستادگی و حامی همه نیروهای مقاومت  و آزادی بخش در جهان عرب و اسلام است و از رهبری فرزانه و حکیم و امکاناتی برخوردار است که این کشور را قادر می سازد تا همانند دژ مستحکمی در برابر هرگونه تعدی بایستد.

وی همچنین به تلاش های خوب و دامنه دار جهان عرب و اروپا به منظور دستیابی به راه حل های توافقی و رضایت بخش برای پایان دادن به بحران سیاسی لبنان اشاره کرد.

یکن افزود: همه گروهها و جریان های مخالف دولت بر ضرورت توافق میان لبنانی ها بویژه درباره انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی تاکید می کنند.

وی افزود: این گروهها همچنین بر تمایل فراوان خود به سلامت داخلی، منشور همزیستی مشترک، امنیت و ثبات لبنان تاکید دارند.

از سوی دیگر، شیبانی بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در کنار همه آزادگان و انسانهای شریف در لبنان و جهان تاکید کرد و گفت: همه ما درجبهه واحدی برای مقابله با همه طرح های استعماری و استکباری قرار داریم.

وی افزود: آمریکا امروز به خاطر مداخله درافغانستان و عراق گرفتار آمده است و نمی تواند هیچ کاری را برای بازگرداندن آبروی خود بویژه پس از پیروزی بزرگ الهی مقاومت لبنان در سال 2006 میلادی، انجام دهد.

کد مطلب 587143

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