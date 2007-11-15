من به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مطمئنم

به گزارش خبرگزاری مهر، هوگو چاوز در گفتگویی با شبکه تلویزیونی "فرانس-24" درباره حمایت خود از ایران گفت: آنچه که به من مربوط می شود، احترام گذاشتن به ایران است.

وی افزود: من فکر نمی کنم که ایران بمب اتمی بسازد.

چاوز خاطرنشان کرد: ایران برنامه انرژی هسته ای صلح آمیز خود را توسعه می دهد و من از این نظر مطمئن هستم.

همچنین رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که این کشور توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز خود را همچون برزیل و آرژانتین آغاز خواهد کرد.

لازم به ذکر است که قرار است چاوز هفته آینده برای دیدار با مقامات ایران به تهران بیاید.