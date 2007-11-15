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۲۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۴۵

چاوز :

من به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مطمئنم

من به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مطمئنم

رئیس جمهوری ونزوئلا امروز اعلام کرد که ایران فقط برنامه هسته ای صلح آمیز خود را توسعه می دهد و من از این نظر مطمئن هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوگو چاوز در گفتگویی با شبکه تلویزیونی "فرانس-24" درباره حمایت خود از ایران گفت: آنچه که به من مربوط می شود، احترام گذاشتن به ایران است.

وی افزود: من فکر نمی کنم که ایران بمب اتمی بسازد.

چاوز خاطرنشان کرد: ایران برنامه انرژی هسته ای صلح آمیز خود را توسعه می دهد و من از این نظر مطمئن هستم.

همچنین رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که این کشور توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز خود را همچون برزیل و آرژانتین آغاز خواهد کرد.

لازم به ذکر است که قرار است چاوز هفته آینده برای دیدار با مقامات ایران به تهران بیاید.

کد مطلب 587144

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