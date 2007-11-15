دومین کنگره سراسری اعضای سازمان جوانان هلال احمر کشور پایان یافت

سید علی منیری عصر امروز در این مراسم با اشاره به تشکیل اتاق های فکر از میان اعضا منتخب سازمان جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: از بین اعضا جوان حاضر در دومین کنگره 28 نفر به عنوان برگزیدگان انتخاب که 20 نفر عضو اصلی و مابقی به عنوان اعضای علی البدل هستند.

دبیر دومین کنگره سراسری اعضای سازمان جوانان هلال احمر کشور در خصوص نحوه گزینش این افراد گفت: این اعضا پس از مرحله شهرستان وارد مرحله استانی شدند که پس از انتخاب نهایتا به عنوان برگزیدگان اصلی شناخته می شوند.



وی شعار این کنگره را جوان، نشاط حضور، انتظار ظهور بیان کرد و افزود: این برنامه بر اساس رویکردهای مقام معظم رهبری به حوزه جوانان است.

منیری انتخابات پیش رو را تمرینی برای زندگی آینده جوانان عضو جمعیت دانست و تصریح کرد: جوانان عضو به عنوان سرمایه های بی بدیل جمهوری اسلامی بایستی خدمات خود را به نحو احسن انجام داده و در خط اعتلای نظام جمهوری اسلامی گام بردارند.

دومین کنگره سراسری اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به مدت چهار روز در مشهد برگزار شد و برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای شورای مرکزی اجرایی و همچنین کار گروههای مختلف در زمینه آمادگی در برخورد با حوادث و سوانح از جمله برنامه های این کنگره بود.